國民黨主席選舉受到疫情延期，彰化縣前縣長卓伯源昨表態參選，並痛批國民黨「丟掉兩岸和平的九二共識」，看不到重返執政的動力。國民黨主席江啓臣今表示，卓伯源提出的見解與他去年在全代會提出的主張是不謀而合，過去一年國民黨沒有拋棄兩岸和平的主張，更沒有所謂跟著小綠走。

江啟臣今與市議員林金結、黃永昌等人到土城醫院捐贈物資。江啓臣表示，疫情打亂的是人民生活，從來不會是黨內民主的程序，國民黨一直以來照規定照制度，有相關法規可循，現在因為三級警戒不能選舉，中常會決定降到二級就會討論選舉的時程，這部分依規定照制度，尊重中常會，對選舉有疑問應該詢問主管機關內政部，現在該關心的是何時可以回到正常生活。

對於卓伯源表態參選，黨內人士也勸進韓國瑜參選；江啓臣說，卓縣長是黨內優秀人才，卓伯源提出的見解，自己去年在全代會提出的主張不謀而合，在全代會上提出國民黨的兩岸論述講的很清楚，就是基於中華民國憲法的九二共識，一方面強調中華民國主體性，二方面強調九二共識、一中各表，求同存異的重要性。

江啟臣說，中國國民黨是中華民國的開國政黨，有中華民國才有中華民國憲法，有中華民國憲法才有兩岸連結，也才有一中各表，然後才有九二共識；九二共識不是用喊的就有用，是要講清楚讓人民能夠接受了解，這部分國民黨過去一年來都在做，沒有拋棄兩岸和平的主張，更沒有跟著小綠走，是民進黨靠向中華民國，跟著國民黨走，所以希望大家回歸最大公約數中華民國。