殲-20隱形戰機

專家說，美國5代隱形戰機F-22和F-35雖然仍是世上最優的戰機，但中方正升級殲-20「威龍」戰機，設法縮小差距。

據《國防雜誌》（National Defense Magazine）報導，美國國防情報局（DIA）在提交國會的中國軍事與安全發展最新年度報告中說，解放軍計劃部署第5代戰機部隊將加強它的空對空戰力。

研究報告說，殲-20有高機動性、隱形特性、內置彈艙、可提供加強態勢感知的先進航空電子設備與感測器，先進雷達追踪和瞄準能力，以及整合式電戰系統等。而英國智庫「皇家三軍研究所」（RUSI）空戰專家布朗克（Justin Bronk）指出，殲-20是中方空軍現代化的「核心」。

他在先前的報告中指出，從各方面看來，殲-20比任何以往的非西方戰機在質上都構成更大的威脅。他在報告中說，殲-20的設計結合了鼻錐，還有鼻錐下光電標定系統（EOTS）等F-22和F-35的許多特性。不過，他也指出，殲-20並不只是模仿，還針對中方的特定戰力需求，精心設計了一些性能。

報告說，殲-20的除了內置油箱外，還能外掛多達4個油箱，可以讓它作為遠程攔截機，從遠離中國的地方追獵美國空中加油機和情報偵察機。然而，分析家說，殲-20A有些缺點。「皇家三軍研究所」在報告中說，它是目前已知最大的隱形戰機。也因此，它的缺點在於，比較重、也比較不敏捷，無論打造或是操作起來都比較貴。此外，它在極致性能和靈活度上，都不如F-22。

儘管中方說，殲-20A有各式先進的感測器，以及徹底數位化的玻璃駕駛艙和頭盔顯示器。但「皇家三軍研究所」的報告指出，中方頻繁研發測試，或許合理推斷，成飛尚未解決固有的感測器真正整合，還有被動感測器無縫整合等許多挑戰，但未來的殲-20B/C將繼續縮小與美國的技術差距。

另一方面，曾身為美國空軍飛行員的華府智庫「傳統基金會」（Heritage Foundation）防務資深研究員維納伯（John Venable）說，外國觀察家無法徹底衡量殲-20的隱形性能。他強調，隱形有好幾些不同的層面，其中之一是能躲避雷達的外觀設計，另兩個要素則是熱特徵和電子發射。

而幾乎可以肯定的，就是美國正利用情報收集資產，設法多了解殲-20。不過，這些努力可能只會換來「根據情報的猜測」。維納伯說，雖然這一切讓美方有愈來愈清楚的概念，但直到把殲-20弄到手，才能真正了解它們的能力。