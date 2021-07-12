新冠肺炎本土疫情肆虐，衝擊人民對政黨的認同，台灣民意基金會今公布最新民調，結果顯示民進黨獲28.2％認同，創下過去兩年半來的最低紀錄。對此，資深媒體人韋安認為，在兩個月的抗疫過程中，變化的是政黨支持度，而不變的新北市長侯友宜在疫情和藍綠政治攻防兩線作戰中，仍然維持全國最高信任度，成為抗疫戰中最大的「政治贏家」。

新北市長侯友宜。(中時資料庫)

台灣民意基金會今（12日）公布最新民調，與過去3個月相較，民進黨認同者銳減15個百分點，獲28.2％認同，創下過去兩年半來的最低紀錄。國民黨認同者不動如山，一樣維持在1成9，台灣民眾黨則異軍突起，獲15.6％支持，在過去1個月內，支持度上升7.1個百分點。

對此，韋安隨即在臉書發文表示，除台灣民意基金公布的民調外，他觀察《美麗島電子報》4日發佈的民意調查，民眾對於2024總統可能候選人及總統蔡英文的政治信任度，結果顯示：新北市長侯友宜信任指數最高（72.4），其後排名依序為副總統賴清德（59.2）、桃園市長鄭文燦（58.0）、台北市長柯文哲（55.9）、新北市前市長朱立倫（54.7）及蔡英文（47.0）。另《美麗島電子報》交叉分析發現，民眾黨支持者及泛藍民眾等，都有8成以上表示信任侯友宜；泛綠民眾則有72.4%信任侯友宜、22.5%不信任。

韋安認為，這兩份民調說明，在兩個月的抗疫過程中，變化的是藍綠白的政黨支持度，而不變的侯友宜在疫情和藍綠政治攻防兩線作戰中，仍然維持全國最高信任度。除了深綠和深藍兩極的支持者，中間擴散到藍綠兩邊，都認同侯友宜的政治和施政作為，可以説專心防疫、跳脫政治口水戰的侯友宜，最符合民眾的期待。而侯「溫度決定高度」的台派溫和務實作為，讓其成為抗疫戰中最大的「政治贏家」。