馬來西亞有民眾接種新冠疫苗後發現身體產生磁力，手臂能吸金屬與鐵器，指揮中心指揮官陳時中得知消息後，笑稱「不然找人來吸吸看」，意外讓台灣許多打完疫苗的人挑戰，還真的吸得起來，成為萬磁王。對此，重症醫師黃軒表示，新冠疫苗不含金屬，笑稱是油性皮膚的汗垢加上皮膚彈性，產生摩擦力，就可以吸附東西不掉下來。

黃軒在臉書表示，有人問他打完新冠疫苗手臂是否會產生磁性，他說，這純粹的物理現象而已，號稱身上有磁性、可吸任何東西的人，他們的皮膚符合了兩種條件：彈性皮膚、油性皮膚。

黃軒表示，哺乳動物有分泌皮脂的腺體，有些人會分泌較多皮脂，只要不洗掉，油垢就會粘在皮膚上。當有油垢的皮膚加上彈性皮膚，容易使皮膚表層產生摩擦力，東西放上去就像吸住了一樣，同時彈性豐富的皮膚會在物體周圍稍微貼合，易產生摩擦係數，產生吸附假象。

黃軒表示，能在皮膚上黏住的東西，通常具有光滑的表面，例如金屬或玻璃，因為表面積大，能抓住摩擦力。其次，那些萬磁王總是會無意識地略微向後傾斜，與地心引力的重力互相抵消，物體就不會掉下來。

黃軒表示，新冠肺炎疫苗不會含鐵、鎳、鈷、鋰或稀土合金、微芯片、微電子、石墨烯、納米線或電極等磁吸物；相反地，mRNA疫苗莫德納及輝瑞/BNT，大部分含有脂質、鹽、糖，以及 莫德納含有酸和酸穩定劑。而嬌生疫苗則有酸、鹽、糖和乙醇。

黃軒表示，國外媒體早已紛紛報導，萬磁王現象純屬表演，不是磁力，達到群體免疫力比較重要，在新冠肺炎大流行下，群體免疫力比萬物𥔵力更能有效對抗病毒。