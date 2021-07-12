康和證券12日召開股東會，通過去年財報及每股配發1.22元的現金股息，董事選順利落幕，公司派掌握全數席次（含8席董事以及3席獨立董事）。

康和證券12日股東會進行選舉11席董事（含8席董事及3席獨立董事），之前公司派提足8席董事（鄭大宇、張進德、李進生、太明開發公司、陳瓊玲、蔡松坡、楊明旺、馬佩君）、及3席獨立董事（黃添昌、張耀仁、黃秀惠）；而之前市場派乾坤管理顧問公司則提4席董事（蕭理明、黃錦順、沈淼萍、潘蘭心）、及3席獨立董事（吳火生、林正疆、孫初偉）。

股東會選舉結果，8席董事為：鄭大宇、張進德、李進生、太明開發公司、陳瓊玲、蔡松坡、楊明旺、馬佩君，3席獨立董事為黃添昌、張耀仁、黃秀惠。

康和證券表示，新冠疫情在今年迅速升溫，增加營運難度，但康和將延續穩健經營的策略，聚焦核心事業，並持續提升資訊科技能力，朝向金融科技服務發展。

康和證券今年延續去年亮眼業績，6月稅後盈餘3.34億元，累計上半年稅後盈餘6.83億元，每股稅後盈餘1.15元。康和證券表示，未來將強化公司治理、落實企業社會責任、重視風險控管，在合規遵法的大原則下，持續聚焦於核心事業，精進商品與服務，善用公司營運優勢創造出差異化的資產管理服務，協助客戶作出最完善的投資理財規劃。