檢廉偵辦文化部前人文司長朱瑞皓涉貪案，查出「案外案」！廉政署查出，台北市出版商業同業公會理事長盧欽政、副理事長周均亮，涉嫌利用2016至2020年辦理海外國際書展機會，以不實單據詐領文化部補助款約1049萬元。台北地檢署12日依詐欺、偽造文書等罪起訴盧、周、會計、員工及廠商共7人。

據指出，盧欽政為台北市出版商業同業公會理事長，副理事長周均亮另為寂天文化事業公司負責人，也曾擔任台灣出版與數位內容產業研究協會理事長。

本案緣於朱瑞皓涉貪案，廉政署、調查局查出，朱瑞皓涉嫌在擔任文化部人文及出版司正副司長期間，包因養酒女及積欠2000萬元卡債、房貸，債務壓力沉重，收受盧、周賄賂，並接受招待出國旅遊，護航2人取得文化部2200餘萬元補助案，事後朱調職國立傳藝中心副主任後，仍利用承辦工程機會收賄，案件正由法院審理中。

但廉政署查出，盧、周涉嫌自2016年至2020年間，利用台北市出版商業同業公會名義，在美國、日本、泰國、越南等國家辦理國際書展，另以台灣出版與數位內容產業研究協會名義，在首爾辦理國際書展時，請廠商配合提供假單據，向文化部詐領至少7場書展補助款共約1049萬元。

檢廉發現，文化部撥款至台北市出版商業同業公會及台灣出版與數位內容產業研究協會，僅有5％留在公會與協會當作歸還代墊款，其餘款項流入寂天文化事業公司，再由盧、周等人暗自朋分。

北檢調查時，盧、周2人均否認犯罪，但2人的員工及相關廠商則坦承犯行，檢方不採信盧、周說詞，依法起訴。