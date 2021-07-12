你見過英雄「吳伯毅」嗎？昨（11）日下午1時許，臉書社團「細說淡水」有網友PO文，稱自己行經某街口時，看到一名走路緩慢的老爺爺，過斑馬線時綠燈剩不到8秒，距馬路另一側還十分遙遠，讓現場所有人看了都相當緊張，還好此時一名UberEat外送員超man登場，突然衝到老爺爺身旁，揹著他送往安全的路邊，英勇又善心的影片隨即被PO上網，引發網友讚聲，大讚該UberEat外送員根本「淡水之光」！

根據臉書社團「細說淡水」該影片內容，裡頭可見一名「吳伯毅」看到對向阿公過馬路行動緩慢，眼見交通號誌就要變燈了，二話不說架好機車，霸氣的走到老爺爺面前蹲下，背著他迅速跑過馬路，下一秒綠燈方向的機車接著起步，場面非常驚險，帥氣畫面讓原PO看了十分感動，隨即將直擊畫面上傳網路，並向UberEat哥喊話「真的謝謝你的善心，淡水有你真好，超man的啦！」

有網友看到Uber哥二話不說把機車架著，很MAN的將老爺爺背過馬路，帥氣十足。（圖／FB_細說淡水）

此文一出，不少網友們看了「吳伯毅」善舉也十分感動，直呼他是「淡水之光！」還提到「看了很多次影片，流淚了，人間處處有溫暖」、「最美的風景就是人沒錯」，另外也有人因為家中有老人家，非常能明白行動不便的無奈，因此對於「吳伯毅」伸出援手的行為讚嘆不已，激動表示「這種時刻別說是揹上肩頭了，哪怕是牽手陪著我都已經感激涕零，想想家裡的老人要是被這樣對待，心中不禁起了一股暖流。」

值得一提的是，網友紛紛留言表揚之際，還有人認出老爺爺，稱他每天都會在附近行走，許多車遇到他都會減速禮讓，又野有人認出外送員是水碓地區一家手作坊麵包店楊姓老闆娘的大兒子，甚至補充說明「Uber帥哥有愛心～還未婚」，而老闆娘也親自在貼文底下公開表揚兒子「兒子你做的好棒」。

據悉，事發地點在淡水區文化路、重建街口，也就是當地人俗稱的「七條通」，包括新生街、真理街、建設街、文化路、文化路59巷都在這個路口交會，車流量十分龐大。