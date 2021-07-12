國光生技宣布，第一個海外建廠計畫將落腳印尼吉沛經濟特區，印尼新建廠區將規劃多元技術的生物製劑生產平台，成為進入東南亞市場的灘頭堡，未來將以海外建廠實現國際化布局，強化國際市場連結，配合政府新南向政策，成為台灣疫苗產業引進國際資金和國際合作的先行者。

國光生技8日宣布，第一個海外建廠計畫將落腳印尼吉沛經濟特區，印尼新建廠區將規劃多元技術的生物製劑生產平台，成為進入東南亞市場的灘頭堡，未來將以海外建廠實現國際化布局，強化國際市場連結，配合政府新南向政策，成為台灣疫苗產業引進國際資金和國際合作的先行者。

國光生技表示，印尼建廠也是國光生技過去一年持續與印尼就生技醫療合作對話的成果，印尼政府日前批准吉沛港綜合科技工業園區（JIIPE）升格為經濟特區，國光生技與吉沛經濟特區 BKMS 管理公司正式簽訂合作備忘錄（MOU）。

國光生技指出，這次簽署 MOU 進駐特區興建全新的生物製劑生產中心，不僅是國光生技第一個海外建廠計畫，新廠將規劃多元化生物製劑技術生產平台，爭取國際代工（CDMO），也是國光生技進軍東南亞等國際市場的重要里程碑。

國光生技說明，由於印尼是全球人口第四大國，也是全世界穆斯林人口最多的國家，由於國光生技的多項疫苗產品已取得清真認證，進入穆斯林國家的優勢大增，以此同步打開東協各國和新南向國家，未來透過與印尼合作開發生產生物製劑產品，將進一步連結歐美日國際市場。

國光生技強調，未來的產品和 CDMO 服務走向國際是必然的選項，為引進國際資金和海外新技術，並配合政府新南向政策，國光生技將大步邁向國際合作，以核心技術，投入新廠區建置，加速國際化腳步，進入實質的技術交流和生物製劑供應鏈建置。

本文授權轉載自科技新報，原文：國光生技搶進東南亞市場，首度海外建廠落腳印尼

原文來自 TBE 科技東西