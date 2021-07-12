全球各地許多學校進行遠距線上課程

2019年的新冠肺炎（COVID-19）疫情大大翻轉人類的生活方式，尤其嚴重影響學生們上課的權益，全球各地為了配合政府防疫政策，紛紛推出各項線上教學措施，隨著疫情擴散的程度，全球各地許多學校已經陸續開學，要想兼顧防疫與教育都成為了全球教育界的挑戰！遠距線上課程的進行方式也分成兩種，一種是利用校內外已經製作好的線上課程，提供給學生使用，而另一種則是老師使用社群軟體或數位學習系統線上直播，在原定課表時間利用網路提供課程給原班級學生。

課程教授在2019年就去世了

不過在加拿大康考迪亞大學的學生阿倫·安蘇尼在最近卻有一個驚人的發現，他發現自己的藝術史教授已經不在人間了。「嗨，打擾一下！」安蘇尼在社群媒體上表示：「我剛剛發現我要上的這門線上課程的教授在2019年去世了，不過他仍然存在在螢幕裡頭且還在上課當中，因為他是我這門課程的教授，我正在從他去世前錄下的課程中學習，我的意思是，從科技上講，我上課的內容是教授在過去錄製的課程。」他接著說：「事實上，我當時查了他的電子郵件，給他發了一個問題，卻得不到他的回應，這讓我有點不高興。」

康科迪亞大學（Concordia University）之後也向阿倫·安蘇尼及其他學生證實，該大學藝術史系講師François-MarcGagnon教授確實在2019年COVID-19大流行之前就過世了。但是，他的課程仍在學校的線上課程中提供給學生學習，屬於專門的在線課程。

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多花時間學習錄製影片與操作軟體

在疫情停課期間，許多老師必須利用網站或軟體連線上課，轉型成為另類的「教學直播主」，大多數老師需要多花時間學習錄製影片與操作軟體的方式，而且將課堂搬到網路上後，不僅很難掌握所有同學的反應，還會被錄影設備、不穩定的網路影響課程品質，甚至有些年紀稍長的老師不擅長這些直播或錄製軟體，就得投入了更多時間、感受到更大壓力、也遭遇了許多挫折，這問題在世界各國都層出不窮，遠距教學雖然看似方便，但距離性還是造成了許多麻煩，或許等待疫情結束那天，還得進一步考慮此方法是否可以持續下去。