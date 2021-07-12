政府推出的「疫苗施打意願登記與預約系統」將於12日下午5時收單，高雄市長陳其邁特別開線上記者會，提醒民眾預約系統的相關注意事項，陳其邁指出，民眾可以選擇想要施打的疫苗種類，但前3波會以AZ疫苗為主，若要接種莫德納疫苗就要再等等。

陳其邁表示，12日下午5點是「疫苗施打意願登記與預約系統」的截止時間，由於下一波接種順序是要按照意願登記施打，所以希望只要符合50歲以上或是18歲以上的第九類公費優先施打對象，可以踴躍到系統登記，預計16日開始就會按照登記民眾的風險，陸續提供民眾接種服務。

陳其邁指出，這次的預約登記系統會讓民眾選擇AZ或莫德納疫苗，關鍵在於接下來3周都是安排施打AZ疫苗，若是登記莫德納的民眾要再等一下，可能在第4波才有可能打得到疫苗，但已經完成登記的民眾，想要早點打疫苗也可以到系統修改疫苗種類，AZ、莫德納可以複選。

陳其邁強調，不管是AZ、BNT或是莫德納疫苗，施打完2劑之後保護力都相當，疫苗沒打下去都不算，打到體內才有保護力，趕快去打就對了，連英國女王以及所有醫護人員都是打AZ疫苗，所以請大家放心，要建立群體免疫，就要拜託大家快去打疫苗。