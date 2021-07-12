儘管曾在休兵期間兩度接受拓荒者面試總教練職位，拓荒者最後還是選擇快艇助教畢勒普斯擔任新主帥，馬刺助理教練貝琪哈蒙12日受訪表示，自己很清楚只是拓荒者挑選總教練的第2選擇，沒辦法當上NBA史上首位女教頭並未讓她生氣！

「我知道自己是拓荒者的第2選擇，我知道他們想要挑選怎樣的總教練，我對此沒有意見，」貝琪哈蒙表示，「或許因為我擔任教練生涯當中的每一場比賽，我都沒有辦法在很多競爭當中取得優勢，事情就是這樣，我清楚自己要面對什麼。」

貝琪哈蒙更強調，她不想因為自己是NBA史上首位女性總教練製造轟動，而是因為成為球隊所需要的總教練上新聞，「我沒有生氣，這就是生意，但追根究底，假如你想聘請我當總教練，就會找到理由，如果不想聘請我，自然也有理由的。」

球員生涯6度獲選WNBA全明星球員、2度入選年度第一隊的貝琪哈蒙，退休後在2014年加入馬刺教練團，成為NBA史上第2位女性教練，也受到馬刺總教練帕波維奇重用，不僅當過夏季聯賽教頭，也在本季成為史上首位在場邊執教的女性總教練(因為帕波維奇那場比賽上半場被驅逐出場)。