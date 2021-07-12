國1車禍17歲少女從副駕甩出 大字型噴飛瞬間曝光(取自國道公路警察局臉書粉絲專頁)

上月20日國道1號銅鑼路段發生1起恐怖車禍，1名無照駕駛的男子載著女友，因閃避車輛造成失控，整輛車撞上分隔島後360度翻轉，坐在副駕的17歲女友因未繫安全帶整個人噴飛，行車紀錄器錄下驚悚一瞬間，女子遭摔飛出時全身呈現大字形，國道公路警察局近日以此影片宣導安全帶的重要性。

國道公路警察局在臉書粉絲專頁發布1則交通宣導影片，2輛車在國道上行駛，同時欲變換車道至中線道，其中外側車道的車輛駕駛疑似發現快撞上，緊急將方向盤轉向，沒想到車輛竟開始失控S型行駛，幾秒鐘後該車輛直接橫跨2個線道，往內側分隔島撞上，坐在副駕駛座的女子當場噴飛，後方轎車記錄下恐怖一瞬間。

整輛車撞上分隔島後360度翻轉，坐在副駕的17歲女友因未繫安全帶整個人噴飛，行車紀錄器錄下驚悚一瞬間。(翻攝自國道公路警察局臉書粉絲專頁)

這起車禍發生在6月20日，國道1號北上139公里接近銅鑼交流道路段，22歲李姓男子無照駕車載17歲黃姓女友，轎車失控撞擊後，黃姓女友因未繫上安全帶導致整個人飛出車外，一度失去生命跡象，所幸經送醫搶救後恢復心跳；臉書粉專貼文表示，「車陣中你該懂得生存之道，瘋狂翻轉中如何能躲過死神，你可以有千百個理由不繫，但拋出車外非死即傷，安全帶才能緊抓你命」。

國道公路警察局表示，1到6月份未繫安全帶死亡14人，而去年1到6月份僅7人，足足增加2倍，呼籲「繫與不繫一念之間，你的生死由你決定」；許多網友看到影片紛紛嚇壞，「令人怵目驚心的畫面」、「一上路全車包括狗狗都要綁安全帶！自己再怎麼小心，也敵不過別人的不小心」、「除了安全帶，還有小孩一定要座安全座椅」。