貨櫃三雄在外資、市場主力等逢高大賣，而籌碼都丟給散戶，加上股價從高檔回落，籌碼回與技術面雙空，引發今（12）日股價開高後下殺，尤其長榮（2603）由大漲翻黑，航運類股指數也從早盤大漲6％多，到11點過後回落盤下。

航運股股東人數近來一路飆高，顯示籌碼已漸從法人、市場主力大戶手中流到散戶手中，投資專家提醒，航運股已複製之前台積電股買在679元歷史新高，當時投資人數衝上百萬人，隨之股價出現大跌的模式，不建議追高，否則很可能剛好撿到主力出貨。

據統計，貨櫃三雄股東人數創高再創高，一周比一周高，到上周五止，長榮股東數衝上40萬人以上，達416941人，周增42133人，陽明股東數也跳至30萬人整數關卡，來到319947人，周增30850人，萬海股東數逼近10萬人，來到96784人，周增11898人，合計光是貨櫃三雄就周增84881人。

此外，再看其他航運股，台驊投控上周五股東數逼近4萬人，周增2844人，慧洋-KY股東數達72211人，周增1256人，四維航股東數為62571人，周增4966人，股東人數都是呈現大幅成長態勢。

目前仍遭關禁閉的長榮，今日一早股價最高衝上197.5元，但至11點過後一路下滑，至11點20分時，來到180元大漲3.74％。