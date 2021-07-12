【旅奇傳媒/編輯部報導】在加拿大的夏天，有許多種方式能體驗大自然之美，無論是沿著步道環遊，或是登頂空中觀景台，都是享受夏日風光的好方式，也有許多自行車步道提供舒適體驗，讓人徜徉其中，享受追風快感。

▲偉大步道中的凱爾特海岸步道段（Celtic Shores Coastal Trail）。 圖：偉大步道（The Great Trail）╱提供

在加拿大，有許多城市非常適合騎著自行車出遊，像是卑詩省（British Columbia，又稱BC省）的維多利亞（Victoria）和溫哥華（Vancouver），以及魁北克省（Quebec）的蒙特婁（Montréal）都是加拿大最適合騎行的城市。此外，加拿大還擁有全世界最長的休閒步道網絡—全長24140公里、貫穿了加拿大每個省和地區的偉大步道（The Great Trail），遊客可沿著此步道騎行、登山、騎馬、乘狗拉雪橇、騎雪地摩托，一路盡覽加拿大的絕美風光。

▲史丹利公園海堤步道（Seawall, Stanley Park）。 圖：偉溫哥華旅遊局-Rishad Daroowala╱提供

在溫哥華，有著一條世界上最長的無間斷沿海小徑，可供遊人在此享受一段悠閒的騎行時光，這裡也是城中最受歡迎的休閒去處之一。這條28公里的海濱綠色廊道（Seaside Greenway）途徑風景秀麗的史丹利公園海堤步道（Stanley Park Seawall），從位於市中心的溫哥華會展中心（Vancouver Convention Centre）一路延伸至城西的西班牙海岸（ Spanish Banks）。

沿途騎行，還能打卡一系列好玩的活動，如造訪溫哥華水族館（Vancouver Aquarium），欣賞加拿大歷史文化遺產「圖騰柱」（totem pole），在小徑兩旁的海灘休憩、野餐，或在臨水的休閒餐吧喝一杯冷飲，讓騎行之旅更加豐富多彩。

▲西利海灘（Seely Beach）與芬迪步道公園。 圖：Nick Hawkins╱提供

位於新不倫瑞克省（New Brunswick）的芬迪步道公園（Fundy Trail Parkway）也是騎行的好去處，這條超過35公里長的步道，蜿蜒穿梭於加拿大最美麗的風景中，這裡還有世界上最高潮汐的所在地——芬迪灣（Bay of Fundy）。

芬迪步道公園內除了有20條各有特色的小徑，分別通往與世隔絕的海灘、蔥蔥鬱鬱的森林、以及驚險刺激的吊橋，還有3條瀑布和多個有趣的景點地標，如航海船長之墓、仿古建築等。

▲布雷頓角（Cape Breton）。 圖：加拿大旅遊局╱提供

環繞著新斯科舍省（Nova Scotia）的卡伯特公路（Cabot Trail）全長298公里，沿著這條風景如畫的公路，遊客可以迎著大西洋海風騎行，體驗清新恬淡的加拿大生活。

卡伯特公路穿過布雷頓角高地國家公園（Cape Breton Highlands National Park）的最高環線，沿途是波光粼粼的大西洋、連綿起伏的阿卡迪亞森林（Acadian forest），以及古樸典雅的漁村景緻，甚至還有機會偶遇駝鹿和白頭鷹等野生動物。

從日常生活與大自然中，找到旅遊況味，探尋四季精彩，正是生命美好的堆疊，隨著疫苗施打，期待未來疫情後旅遊時代來臨，相約造訪加拿大，感受城市在季節鋪陳下的美麗邀約。

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