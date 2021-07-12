多位大陸半導體業內人士透露，在全球半導體缺貨行情下，更多假晶片開始在大陸供應鏈流通。分析人士認為，全球晶片短缺為假晶片進入市場創造機會，將給更多的電子產品帶來品質風險，損害整機廠商與終端消費者的利益。另據美國馬里蘭大學電腦輔助產品壽命週期工程中心（CALCE）預測，假晶片激增現象將在未來6個月內出現。

電腦元器件分銷商PC Components表示，已經看到這一輪晶片造假的早期跡象。此前2011年日本大地震並引發海嘯，就嚴重影響電解電容器的生產，導致製造商面臨零部件的採購壓力，不久之後，假貨進入供應鏈「這一次情況將會更糟，所有元件都有可能，不只是晶片電容器。」

實際上，據大陸芯片之家報導，近期就有大陸網友反映，公司因為不小心使用了假MOS管造成7000多台設備需召回返工。和常見晶片不同，通用的MOS同一封裝外觀上看區別不大，就有人在相容性較高的型號打上真貨的絲印「套牌」當真貨賣。這種假貨在第三方功能測試也不一定能發現。直到假貨正式上機後才能發現問題。

而假晶片種類越來越多，甚至越賣越貴，背後凸顯的是假晶片交易追責難和晶片供應鏈緊張。有代理商表示，在批量採購的假晶片交易中，買方起訴追責情況並不常見，背後有很多阻力。比如對晶圓「以次充好」的鑒定模糊，需要專業機構來評判。同時晶片的管道企業較散亂，有的賣方公司通常沒有正規組織、甚至是空殼公司，一直告下去對買方不利。