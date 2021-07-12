【旅遊經 編輯部報導】

FUN暑假了，暑假假期，許多學子們無法像過往到處參加各種夏令營，令許多家長們頭疼，現在臺北市孔廟在雲端舉辦「2021君子儒風夏令營」活動，讓民眾防疫在家也能參加夏令營，透過網路，跟著老師的示範，動動手玩味藝術與數學，度過充實的夏日時光，相關雲端夏令營將於明(13)日上午10時起受理網路報名，報名成功者，還有免費材料包郵寄到府，若沒有報名成功也無妨，自備材料同樣可以參與。而且課程中習作的作品，除了蒐藏紀念的價值外，上傳分享作品照片到孔廟粉絲團，還有機會抽中獨家好禮！

與立方體的邂逅(圖片：臺北市孔廟管理委員會)

在家防疫速寫「繪」平安 (圖片：臺北市孔廟管理委員會)

今年夏季將開辦三堂課程，包括：8/4《神手巧匠來捲紙》，可學習捲紙小知識與彩繪蝴蝶捲紙體驗；8/11《藝數FUN手玩》，認識孔廟的數字密碼和藝數百變方塊體驗；8/18《速寫「繪」平安》，速寫技巧大公開，甚至還能學習孔廟建築裝飾速寫體驗！

首度開辦「速寫『繪』平安」課程，不限名額，學員們只要利用簡單的紙與筆2樣工具，掌握畫畫核心技巧，速寫生活日常，加強美感並促進於速寫繪畫之認識，輕鬆揮灑，隨手拈來就能畫。此次夏令營以孔廟古蹟建築美麗的裝飾--鑲嵌在儀門廊下的交趾陶「四季平安」為題，以四季花卉分別是「春牡丹」、「夏荷花」、「秋菊花」及「冬茶花」各有不同吉祥寓意，有一年四季平安的意象。

另外，還有「神手巧匠來捲紙」和「藝數FUN手玩」課程相當廣受好評，今年也首度推出雲端線上服務，學員們從教學過程中，眼看老師動作示範，耳聆聽提醒，透過講解、示範、實作，提高學習與操作能力。雲端課程皆在臺北市孔廟儒學粉絲團播放，開播後，24小時隨時皆可觀看，也歡迎親子一同手作。

「神手巧匠來捲紙」使用不同捲紙技法來表現，孔廟建築物裝飾的美，今年將重點放在孔廟大成殿東西側上方樑柱的傳統彩繪蝴蝶為主題，依其樣式轉化為捲紙設計，製作出實用的兩用飾品。觀賞古蹟之美也能學數學空間概念，今年的「藝數FUN手玩」以孔廟泮池柱頭為課程主角;講解從正方形地磚到正方體骰子的立體幻化、認識「8段膠帶」與立方體的邂逅，經由多面體的變化運用，培養邏輯思考，增進空間思維。

臺北市政府民政局長藍世聰表示，面對後疫情時代，居家學習成為常態，孔廟透過雲端課程的開放式學習，民眾可以用聆聽來認識孔廟開始，創新手法的手作課程認識古蹟建築之美，期許學生們在線上與臺北孔廟度過意義的暑假。

※.課程報名資訊──

【速寫「繪」平安】：免報名，不限額(需自備紙、筆)

​※.孔廟雲端夏令營海報──

相關訊息可至臺北市孔廟網站或臺北市孔廟儒學粉絲團查詢。活動皆採線上報名。

圖片：臺北市孔廟管理委員會