輝瑞公司（Pfizer Inc）周日宣布，最快將在周一與美國聯邦衛生官員會面，討論是否需要注射新冠疫苗加強劑。該公司正準備申請加強劑的使用授權。

日前輝瑞和其新冠疫苖合作夥伴BioNTech SE宣布，準備向美國和歐洲監管機構申請第三劑新冠疫苖的使用授權，因為變種病毒正在全球肆虐，以及數據顯示在接種疫苖6個月後，受到感染的風險升高。

當時美國食藥管理局（FDA）和疾病管控與預防中心（CDC）隨即回應表示，美國人現在不需要加強劑。

輝瑞公司發言人表示，輝瑞公司計畫在周一與FDA代表會面。美國衛服部則尚未回應媒體置評請求。

據外媒報導，拜登總統的首席醫療顧問兼美國國家過敏症及傳染病研究所負責人佛奇博士，以及美國衛生研究院與CDC主管都獲邀參加這場會議，但這場會議也可能變更日期。

佛奇周日接受媒體訪問時表示，美國衛生官員並未排除未來需要加強劑的可能性，尤其是接種過疫苗的人遭突破性感染的案例已經出現，但他也表示，任何正式建議都需要更多數據佐證。他表示：「現在很多事情仍不斷在變化」。

歐洲官員表示，目前疫苗似乎對變種病毒仍具有保護力。加拿大則表示，將密切監測變種病毒，並評估是否需要加強劑。

雖然部分科學家也質疑施打加強劑的必要性，但也有專家認為第三針可能對年長者和其他較脆弱的人群有益，儘管目前尚不清楚何時需要再補針。

也有一些公衛專家擔心，在其他國家仍苦於沒有足夠疫苖完成第一劑接種之際，這些富國授權施打加強針將使疫苗接種不平等的問題進一步惡化。