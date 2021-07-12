《商情》黃金亞洲電子盤走軟 11:442021/07/12 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因美元回升，拖累金價走軟，不過因市場等待美國通膨數據，以及聯準會(Fed)主席鮑爾的談話，促使買盤趨於保守而限制跌幅，請仍守在1800美元上方；截至台北時間7月12日上午11點25分止，貴重金屬亞洲電子盤如下： 8月黃金下跌6.4美元，報每盎司1804.2美元。 9月白銀下跌0.069美元，報每盎司26.165美元。 10月白金下跌2.2美元，報每盎司1093.5美元。 9月鈀金下跌10美元，報每盎司2802美元。(商品行情網) 《商情》賣壓續湧 日本期膠觸及8個月低點 《電子零件》亞泰金屬6月營收續強 H1亦創佳績 #報每盎司 #黃金 #亞洲 #電子盤 #走軟 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《電子通路》利機6月營收創近9年高 H2逐季成長 09:452021/07/12 財經 《商情》美元回落 上周五LME銅價上漲 09:282021/07/12 財經 兩岸一家人》台籍老兵與他的後代 兩岸沉浮記 08:192021/07/12 兩岸徵文 喜迎旺季 台虹亞電下半年補 04:102021/07/12 產業．科技 出貨走弱 顯卡廠6月業績回檔 04:102021/07/12 產業．科技 新台幣升值近1角觸及27.987元 27字頭回來了？ 10:502021/07/12 財經 東京奧運》總統蔡英文授旗代表團 期許中華健兒凱旋歸國 10:332021/07/12 體育 BNT疫苗到手 台股開盤漲逾280點 挑戰萬八 09:092021/07/12 財經 《商情》出口利好 紐約期棉反彈收漲 10:022021/07/12 財經 《熱門族群》二極體搶手 德微創高、強茂破百 10:362021/07/12 財經 電子傳產連袂上漲 台股再戰萬八關卡 09:232021/07/12 財經 財經熱門新聞 13檔填息常勝軍 有看頭 - 財經要聞 - 工商時報 BNT疫苗要來了! 聯亞藥股價腰斬 跌破150元 - 財經 航運三雄噴了3~5倍 塞港缺櫃未變但小心一大利空 - 財經 台積電、鴻海發聯合聲明 BNT疫苗最快九月底到台灣 - 財經 - 旺報 長榮、陽明、萬海驚現3大價位 散戶沒出手恐滅頂 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。