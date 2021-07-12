因美元回升，拖累金價走軟，不過因市場等待美國通膨數據，以及聯準會(Fed)主席鮑爾的談話，促使買盤趨於保守而限制跌幅，請仍守在1800美元上方；截至台北時間7月12日上午11點25分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

8月黃金下跌6.4美元，報每盎司1804.2美元。

9月白銀下跌0.069美元，報每盎司26.165美元。

10月白金下跌2.2美元，報每盎司1093.5美元。

9月鈀金下跌10美元，報每盎司2802美元。(商品行情網)