半導體設備商京鼎(3413)6月營收持穩高檔，第二季營運不受先前竹南廠發生員工染疫影響，單季營收首度突破30億元，創30.06億元新高，季增約11.45%。上半年營收57.03億元，亦創歷史同期新高，年增20.26%。

京鼎6月營收9.74億元，仍為高檔，年增3%；第二季營收達30.06億元新高，比第一季的高點季增逾一成，且續創新高。

展望下半年，隨著半導體製程設備資本支出成長，京鼎整體下半年業績預估持穩後再向上。法人估，公司第三季營收約與第二季持平，第四季進一步成長。全年受惠半導體設備需求續增，加上中國大陸市場需求續旺，將帶動公司的成長動能。法人預估，京鼎今年營收將創新高，突破百億元，年增率預估在15%~20%，除了營收續創新高，獲利也將同步改寫紀錄。

此外，京鼎持續拓展備品產能，竹南二廠已於2020年動工，目標今年底完工，完工後預估3年內備品產能較目前倍增。目前該業務占公司營收約達13%，且客戶需求持續強勁，待此新廠完工後，有機會成為推升公司明年業績持續成長的動能。

京鼎第一季營收26.97億元，毛利率22.86%，營業淨利3.62億元，淨利2.99億元，基本每股盈餘3.45元。