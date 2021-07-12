國民黨4縣市首長及工商界委託盛弘醫藥向食藥署申請採購500萬劑BNT疫苗，但傳出工商界認購的250萬劑出現變數。國民黨主席江啟臣今表示，2周前資料已送件給疾管署，今天會進行補件，由於行政院曾勸阻工商協進會採購，因此中央黨部目前仍在尋找各界社會資源採購250萬劑。

江啟臣說，南投、雲林、花蓮、台東4縣市首長曾採購BNT疫苗，已委託藥商在2周前送件疾管署，據他了解，今天會完成補件程序，之前原訂其中250萬劑是由工商協進會採購，但行政院有勸阻，沒有進行採購，目前中央黨部、秘書長李乾龍正在尋找各界社會資源，希望繼續採購。

江啟臣表示，再怎麼樣現在疫苗就是不夠，BNT是唯一可以施打12到18歲青少年的疫苗，近期也接到身障團體人士陳情，許多身障人士沒有被排在優先施打的順序，因此若有機會取得資源施打，補足250劑後，盼可以優先用在青少年、身障人士身上。