永齡基金會、台積電與上海復星完成BNT疫苗採購合約，民進黨團今天召開記者會。（截自民進黨立院黨團臉書）

永齡基金會、台積電與上海復星完成BNT疫苗採購合約，民進黨團今天召開記者會，強調這是政府和民間共同努力的結果，對上海復星賣BNT給台灣採特殊模式的政治考量，雖有遺憾，但也肯定結果是正面的。對外界質疑價格比當初政府談的便宜則表示，時空不同無法比較。

民進黨今天由幹事長劉世芳、副幹事長黃世杰、書記長羅致政等人共同召開線上記者會，羅致政表示，政府採購疫苗連同民間捐贈的疫苗，總計共有4457萬劑，可以提供國內2000萬人口接受疫苗注射，在台灣追求群體免疫的效果上有很大的幫助。

他說，這次的疫苗採購，是一起努力的成果，台灣在疫苗採購有特殊的環境，必須用這種所謂政府授權，民間採購的方式，最後當然很樂意看到圓滿達成大家的期待。

他也呼籲當疫苗會陸續到位之後，民眾能依序來接種，目前大部分的國家接種率都不到五成，距離群體免疫的效果還是有很大段距離存在，希望民眾看到政府、民間各方面努力取得疫苗過程的辛苦，一定要配合接種疫苗，不要挑選品牌，「打到身體裡的疫苗，才是有效的疫苗」。

黃世杰和羅致政也解釋，去年底政府就已採購500萬劑BNT疫苗，當時也幾乎達成簽約，但在最後一刻，卻因為新聞稿出現「我國」的字眼而生變。

他說，根據當時的構想，就是希望1月份簽約，3月份就開始出貨疫苗，5月份能夠全數到位，讓年輕學生可以施打，在暑假施打完畢，讓新學期開始後的學生能夠完全施打，這對年輕朋友的防疫一定會有很大的幫助，但很遺憾，當時因為政治的阻礙沒辦法完成，讓採購疫苗在暑假施打的計畫告吹。

黨團也強調，在全世界主流疫苗裡面，BNT是唯一需要採取特殊模式才能賣給台灣的疫苗，上海復星可以賣的對象就是地方政府、企業跟團體，排除掉台灣的中央機關，「所以這個就是他們要的模式」，這是政治化的結果，雖然有遺憾，但最後的結果還是正面的。

羅致政也肯定這次採購能有重大進展，也希望反對黨不要再有任何的酸言酸語、說三道四，「這是沒有必要的」。也希望各界不要再用政治的口水來阻礙，希望讓這批救命的疫苗能如期如質趕快進到台灣來。

媒體質疑，此次台積電和鴻海合購的輝瑞BNT疫苗1000萬劑，價格約落在30美元，加上冷鏈倉儲費用，價格約在33美元左右，與去年底台灣東洋獲有條件授權時價格相當，卻比東洋採購破局後，衛福部提出「原廠直購案」價格每劑43美元，連同倉儲費用約45美元左右要低了一大截。

對此，羅致政表示，即便是百分之百的商業行為，不同的時空環境之下，也會因採買的合約量不同，價錢也會不同，沒辦法做比較。

他說，台灣在去年要採購BNT時，連緊急授權都沒有，當時的時空環境買的量都不同，無法比較，且台積電、鴻海到底買了多少錢？東洋買了多少錢？他們自己也沒有公開。