豐興本週盤價 全面維持平盤 11:512021/07/12 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於國際廢鋼原料行情漲跌互見，豐興（2015）本週內銷盤價，全面維持平盤，即廢鋼每公噸收購牌價維持11900元，鋼筋每公噸牌價維持23200元，型鋼每公噸牌價維持27000元。 除息點火 台股戰萬八 13檔填息常勝軍 有看頭 #豐興 #本週 #維持平盤 #盤價 #國際廢鋼原料行情 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 拜登擬管制運費 航運族群翻船 04:102021/07/10 財經焦點 全台百貨餐飲都不微解封 2天打回原形 22:442021/07/10 生活 萬八不是終點 迎接傳統旺季 11:302021/07/10 財經 泰豐布局全球拚明年虧轉盈 專訪馬述健：立誓奪回美國市場 09:002021/07/12 財經 長榮、陽明、萬海驚現3大價位 散戶沒出手恐滅頂 05:102021/07/11 財經 入門幣圈不踩雷 這幾招一定要練好 16:002021/07/10 財經 滙豐台灣企金同業處負責人中野泰直 助台企接軌國際ESG 04:102021/07/11 專題周報 看屋筆記：桃園中路美麗一森(個案＋價格分析) 09:002021/07/10 建案開箱-桃園 十千金市值 單日蒸發近500億 04:102021/07/10 財經要聞 興達港魚市周末擠爆 高雄巿怒令休巿清消 10:502021/07/12 生活 《類股》疫苗股氣虛 生醫族群乏力 09:452021/07/12 財經 財經熱門新聞 13檔填息常勝軍 有看頭 - 財經要聞 - 工商時報 BNT疫苗要來了! 聯亞藥股價腰斬 跌破150元 - 財經 航運三雄噴了3~5倍 塞港缺櫃未變但小心一大利空 - 財經 台積電、鴻海發聯合聲明 BNT疫苗最快九月底到台灣 - 財經 - 旺報 長榮、陽明、萬海驚現3大價位 散戶沒出手恐滅頂 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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