由於國際廢鋼原料行情漲跌互見，豐興（2015）本週內銷盤價，全面維持平盤，即廢鋼每公噸收購牌價維持11900元，鋼筋每公噸牌價維持23200元，型鋼每公噸牌價維持27000元。

除息點火 台股戰萬八
13檔填息常勝軍 有看頭
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