美國輝瑞藥廠今天說，最快將於明天會見聯邦衛生官員，討論是否有必要施打第3劑COVID-19疫苗；輝瑞正尋求監管機關授權追加施打輝瑞與德國生技公司BioNTech共同研發的疫苗。

輝瑞（Pfizer）和BioNTech幾天前宣布，隨著變種病毒在國際間快速傳播，兩家公司計劃尋求美國和歐洲監管機關批准施打第3劑2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，還說研究顯示，接種疫苗6個月後抗體會開始下降，增加染疫風險。

路透社報導，此一舉措促使美國食品暨藥物管理局（FDA）和美國疾病管制暨預防中心（CDC）迅速作出反應，表示美國人目前無需追加施打疫苗。

「華盛頓郵報」率先報導，輝瑞藥廠發言人說，公司代表預計明天與FDA官員見面。美國衛生及公共服務部（HHS）未立即回應置評要求。

拜登政府首席防疫顧問、美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇（Anthony Fauci）今天接受電視採訪說，美國衛生官員並未忽視未來對追加施打疫苗的可能需求，尤其是在接種疫苗者出現突破性感染之際，然而有關當局提出任何正式建議前，都需要更多資料佐證。

歐洲官員表示，目前看來，疫苗似乎對變種病毒具有防護力。加拿大也說，當局正在觀察變種病毒及追加施打疫苗的可能需求。

儘管部分科學家也對施打第3劑疫苗的必要性抱持懷疑態度，但其他人認為，這麼做可能對年長者和其他弱勢群體有利，但目前還不清楚何時需要追加施打疫苗。

部分公衛專家擔心，當其他國家還在為接種首劑疫苗努力時，在已開發的富裕國家授權施打第3劑疫苗，恐進一步加劇疫苗分配不公等問題。