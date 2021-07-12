新北市政府為提升本市整體醫療照護服務空間與服務品質，重整板橋地區醫療資源，推動板橋醫療園區BOT案，打造815床的區域級醫院，新北市衛生局申請辦理都市計畫變更，經二級都市計畫委員會審議通過，12日發布實施，將由衛生局續辦醫院籌建計畫，並預計於2023年啟動招商程序。

新北市城鄉發展局表示，此次都市計畫變更案是為因應人口老化、疾病型態轉變、配合衛生政策執行整合等需求，計畫以區域級急性綜合教學醫院為目標擴大重建市立醫院板橋院區，增設急性病床達499床，總病床數達815床的醫院，並依地方需求增設醫療專科、服務項目，推動社區照護照護，以提升醫療照護服務空間與服務品質。

城鄉局表示，另考量當地原有停車需求，未來停車空間將以地下停車場方式提供，同時考量未來醫院重建完成後可能衍生交通量，將市立聯合醫院板橋院區、板橋區衛生局所在的醫院用地，新埔立體停車場之廣場兼停車場用地，與所包夾道路用地及鄰近現有巷道等公有土地進行整體醫療空間規劃及交通動線規劃，調整土地使用分區為醫院用地，並拓寬部分道路用地。