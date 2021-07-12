86歲張姓老婦日前至京城銀行台中分行，欲辦理西聯匯款4萬元給1名叫「威廉」的網友，對方自稱家住中國洛陽市，是名飛行員，出差到土耳其卻被打，住院期間須付醫療及生活費用，張婦匯款舉動已引起銀行員注意，通報警方，員警說「威廉」詐騙法，為博取同情再蠶食鯨吞，告知老婦不要再被騙匯款。

警方指出，張姓老婦被詐團要求以「西聯匯款」方式匯款，即是（匯（收）款人雙方都不需銀行帳戶，收款人可直接領現金），收款人只需要證明身份和專屬控制碼即可；被警方發現被犯罪集團拿來做洗錢管道使用。

日前台中市警第二分局立人派出所，接獲銀行襄理來電，指稱有老婦疑似碰上詐騙，且不聽勸阻堅持要匯款，請警方協助，2員警趕抵現場，得知「威廉」的花言巧語、博取老婦人同情，詐騙金錢，立即阻詐。

張姓婦人指出，去年2月初在Whats App遇到自稱「威廉」的男子主動加好友，疫情期間、噓寒問暖，又得知對方受傷住院，相當不捨，應對方要求才匯款給他，警方耐心勸說，現在匯款4萬、可能再來5萬、10萬元不等，呼籲老婦斷了聯繫，以免心軟再受騙，警方阻詐成功，獲張女及家屬感謝。

台中市警第二分局長蔡元戎呼籲交友務必謹慎小心，不要落入詐騙陷阱中，請大家要提高警覺，如有疑問可撥打165反詐騙專線或110向警方求助。