YouTuber「NanaQ」常常對外聲稱不使用保養/彩妝品、不用衛生紙、只用清水洗澡、衣櫥只有25件衣服等，靠著極簡主義走紅，吸引12.1萬網友關注。不過，近日她被眼尖網友抓包只是在賣人設，實際行為跟提倡的理念天差地遠，YouTube頻道遭到大批網友出征。

NanaQ在YouTube頻道自介描述「我是一位沒有化妝品、沒有保養品、不吃早餐、只用水洗澡、衣櫃 25 件衣服、鞋櫃 4 雙鞋子、注重健康、只喝無糖飲品、隨手做環保、嚴重潔癖、不愛廢話的極簡主義者。」她時常在影片或社群網站強調自己總實施最簡單的生活原則，就連如廁都不使用衛生紙，以擦屁布取代之，一度登上新聞版面。

看似極簡的生活習慣，卻被眼尖網友抓到疑點，有網友在論壇《DCARD》發文表示，NanaQ聲稱只用清水和洗髮餅洗澡，上廁所不用衛生紙，三個月前的早晨習慣影片中，她洗冷水澡時卻被發現腳邊有一罐清潔用品，馬桶水箱上還有衛生紙，「我們娜姐說過自己從2月搬新家開始減少衛生紙使用量，到最後完全不使用，照時間來推算好了，2月開始搬家就開始減少衛生紙用量，可是在4/9號的時候這部影片上架，接著在4/16號時，曠世巨作擦屁布影片登場了，請問是怎麼在這短短的7天之內馬上就養成擦屁布的習慣呢！不愧是我們的自律大師！」

不只如此，該網友又揪出NanaQ衣服超過25件、筆不只1支、不喝含糖飲料卻喝微甜燕麥、不保養卻搽乳液、只用iPhone7前鏡頭拍片卻拿iPhone11和相機自拍等行為，怒打臉NanaQ根本在裝，該篇文刊出後，短短一天就有破8千人按讚，甚至登上熱門排行榜。

上千位網友看不慣NanaQ的假人設，紛紛到她的YouTube影片留言批評，「是不是搞錯極簡的定義了」、「過這種虛偽的生活不累嗎？」、「假爆，打到臉有夠腫」、「真的網路大紅人」，對此本人尚未回應，但昨（11日）有在IG發業配文，再度被網友酸爆。