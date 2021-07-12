總統府提供

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蔡英文總統今天上午前往高雄國家運動訓練中心，為我國參加東奧運動會代表團授旗，蔡英文表示，希望這是一次展現人類對抗病毒決心、激發集體鬥志的奧運，也期待選手可以持續突破自己的極限，用最好的表現來激勵台灣、鼓舞世界。

蔡英文抵達後，首先頒授國旗及團旗予我代表團，並致贈加菜金予選手代表，為即將出征的教練及選手們加油打氣。隨後致詞表示，剛才完成了東京奧運代表團的授旗，下個星期我們代表團就要包機飛往日本，在最高的體育殿堂中，為台灣爭取最大的榮耀。

她說，這次東京奧運在疫情挑戰下，最後排除萬難、終於能夠順利舉行，不只主辦國日本展現出堅強的意志，所有參賽國家的團隊包括台灣在內，也都為了這場全球矚目的運動盛事，做出了周延的準備。「我們都希望這是一次展現人類對抗病毒決心、激發集體鬥志的奧運」。

她感謝所有的選手和教練在這段時間以來，一面嚴格落實防疫，一面按部就班、維持高強度的訓練。蔡英文也透過視訊畫面向他們表達敬意和祝福。

她指出，因為疫情，代表團從聘請隨團的防疫醫師，到準備每個人的防疫裝備和物資，都有細心的規劃；再加上專業的防護員、治療師和後勤團隊，一定能給選手們充足的支持。

蔡英文表示，從2017年臺北世大運、2018年雅加達－巨港亞運，再到今年的東京奧運，這幾年來台灣的體育選手不但人才輩出，更在國際賽事的歷練中越來越成熟，形成了最堅強的「黃金世代」。

她說，台灣在奧運參賽的18個運動種類、66名選手中，有舉重的世界紀錄保持人、羽球的世界球后、體操的鞍馬王子、亞洲標槍第一人，以及台灣跑得最快的男人，這些台灣英雄的名聲，大家都已經耳熟能詳了。同時還有很多年輕的新秀，以及第一次取得奧運參賽資格的空手道跟輕艇選手，也都要前進奧運的殿堂。

她很期待台灣的「黃金世代」可以持續突破自己的極限，用最好的表現來激勵台灣，並且鼓舞全世界。在奧運期間，她相信所有的國人都會鎖定電視跟網路的轉播，也會當選手們的啦啦隊，隨時準備為選手們的表現喝采。「加油、加油、再加油！」