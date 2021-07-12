41歲周姓男子疑似出現幻聽，去年11月16日下班後，竟持切肉刀前往一名徐性男子任職的公司外埋伏，見徐出現後立即 先將徐男狂毆倒地後，又持刀猛刺對方腹部4刀，徐送醫後失血過多不治身亡。周事後騎車到新莊警分局自首。但新北地院認定周男行兇時無心神喪失或精神耗弱，但符合自首減刑條件，依殺人罪判刑13年。

周和徐分別任職於新北市新莊2家橡膠公司，3年前在一場餐敘認識，兩人僅是點頭之交。周供稱，徐常向友人說他的閒言閒語，說他喝酒後酒品不好，周邊 朋友常對他投以異樣眼光，他因此心懷怨恨。

周向警方表示，當天下午騎車外出吃飯，接著前往公園抽菸，心情鬱悶，想起與徐的恩怨，氣憤騎車轉往徐的公司外埋伏。下午5時許， 他趁徐下班步出公司，衝上前猛擊其臉部，接著回機車置物箱拿出切肉刀，朝徐腹部猛刺4刀。

周逞凶後騎車到新莊分局偵查隊自首，表示自己剛殺人，警方半信半疑，求證獲悉轄區剛有男子遇刺送醫不治，趕緊將他上銬逮捕，在他機車置物箱搜出凶刀，還沾著血跡。

周嫌在審理期間承認自己殺人，但辯稱事發當天自己遭幻聽干擾，又想起多年前與徐男有糾紛，因此專程來教訓徐男，未料徐男卻當面說不認識他，引起他的怒火，因而殺人洩恨。

檢方查出，周男經鑑定確認長期酗酒有憂鬱症狀，甚至出現幻聽幻覺，但行兇時並沒飲酒，對於行兇過程也清楚敘述，鑑定後並無心神喪失或精神耗弱情形。

法官審酌，周男與徐男素不相識，僅因懷疑被說壞話就殺人，事後遲沒和解取得死者家屬原諒，但周男非迫於外在情勢自首，或以狡黠不正心態尋求減刑寬典，認定周男符合自首減刑條件，因此判刑13年。