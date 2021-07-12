台南市一天之內新增2例疑似施打莫德納疫苗猝死案例！家住台南市永康區的70歲劉姓婦人，11日上午11點接種莫德納疫苗後，當天下午5點被兒子發現倒臥在自家房間床邊，已無呼吸及心跳，經送醫急救仍告不治。由於家屬懷疑死因與施打疫苗有關，警方已報請司法相驗。另名住在中西區藥王里的64歲莊姓男子，10日打完疫苗後，也於11日猝死，也報請司法相驗。

據了解，死者劉姓婦人近期並無出國史及無感冒發燒、呼吸道等症狀，但家屬表示劉婦患有高血壓，並於11日上午11點曾接種莫德納疫苗，返家後下午1點30分許因頭暈上樓休息，下午5點許被兒子發現倒臥房間床邊，隨即通報警方處理。

永康警分局接獲110轉報後，派員到場發現劉婦倒臥在床邊，已無呼吸及心跳，隨即通報119到場協助，經救護人員確認無心跳，仍持續對劉婦CPR，並送往永康奇美醫院，在急救15分鐘仍無呼吸、心跳後，宣告不治。

因死者家屬懷疑死因疑與施打疫苗有關，經聯繫永康區衛生所建議報請司法相驗後，永康警分局已報請台南地檢署進行司法相驗。

另名住在中西區藥王里的64歲莊姓男子，10日上午接種莫德納疫苗後，11日在家表示胸痛、呼吸困難後失去意識。下午2點6分被送到郭綜合醫院，到院前已無生命跡象，經插管、壓胸、電擊、給藥後，一度短暫回復心跳，但仍無法維持生命跡象，於下午3點20分宣布死亡，目前也依規定通報司法相驗。