美股帶頭衝，台股大漲逾200點！上週五美股強勢收高，化解上週五因航運等重挫帶衰，終止周K連7紅的台股探底壓力，今天由將於本週舉行法說會的台積電(2330)穩盤及股王-矽力-KY(6415)強勢大漲，站上4000元關卡領軍帶動半導體類股表現強勢，強茂(2481)、漢磊(3707)、杰力(5299)、威鋒(6756)及華東(8110)盤中股價亮燈漲停，砷化鎵廠-宏捷科(8086)、穩懋(3105)及全新(2455)也連袂走高，車用零組件也表現強勢，康普(4739)、健和興(3008)及佳凌(4976)同步亮燈，在電子股帶頭衝，以及玻璃類股因台玻(1802)強勢大漲領軍走高下，台股指數跳空開高，一度大漲近300點，逼近17950點。

不過中場過後，利多大放送的航運類股再現賣壓，股價開高走低，長榮(2603)及新興(2605)盤中股價由紅翻黑，觀光類股也持續弱勢，致使台股指數漲幅縮小，截至11點25分為止，加權股價指數約17815.56點，上漲154.08點，成交量約3710.63億元，OTC指數為218.84點，上漲2.99點，成交量約750.94億元。

今天盤中上市各類股以玻璃類股表現最佳，上漲3.89%，其次是半導體類股及鋼鐵類股，分別上漲1.82%及1.48%，表現較差者為觀光類股、造紙類股及油電氣類股，其中觀光類股下跌2.64%，造紙類股下跌2.27%，油電氣類股下跌2.12%；上櫃部分，表現最佳化工類股，上漲4.83%，表現最差為觀光類股，下跌2.11%。

就技術面來看，上週台股指數由電子類股接棒帶領，在7月6日創下歷史新高，不過航運等傳產股拖累台股在下半周拉回，終場加權股價指數以17661.48點作收，累計一週下跌48.67點，跌幅約0.27%，週K收黑，終止週K連7紅，日均量為5955.8億元；OTC收盤指數為215.85點，累計一週上漲2.17點，漲幅為1.02%，週K連8紅，日均量約911.41億元。今天台股在電子股及金融續強下，台股指數一度大漲近300點，站上17900點。

上週台股指數週線終止連7紅。加權指數跌破10日均線，上漲慣性遭受破壞，短線恐轉為震盪整理格局，月線17528點將是多方防守的支撐所在，月線不跌破前可偏多操作。分析師表示，歐美疫苗積極施打、疫情已有所趨緩；美國基建計畫達成協議，經濟加速復甦，加上美國財報季登場，預期將釋出正面訊息，激勵美股持續多方走勢；在台股部分，台灣確診人數降溫，並逐步開放管控，有利內需恢復；且時序進入傳產及電子產業旺季，加上緊接而來的股東會、法說會與財報季陸續登場，可望釋出正面訊息，利多行情可期，搭配台股技術面多頭排列，成交量能溫和擴大，有利台股維持強勢；不過，上週台股指數雖然攻上18000點，再創新高，但過去的主流類股航運及鋼鐵等已出現利多鈍化，且上週航運帶量殺低，資金出傳產轉電子趨勢日益明確，加上蘋果股價創下新高，低基期的蘋概股近期開始加溫，建議做多電子類股，對於漲多的航運及原物料個股見好就收。

在選股方面，以高殖利率概念股及業績題材股為主，如：IC載板、Server供應鏈、APPLE供應鏈及汽車相關等族群為主；精華(1565)因中國訂單動能明確，日本轉佳中，美國回穩，中國市場客戶包括國際品牌博士倫、Seed、當地新銳品牌可拉拉、mitata等，當前中國線上彩片市場需求動能強勁，預估今年中國營收有機會成長50%以上，日本第2季兩大客戶下單狀況持續轉佳，預估今年整體成長率約20%，美國市場則是成長10%，可逢低佈局。