在疫情影響下，民眾待在家的時間較以往增加，將居家環境徹底翻新、瘦身蔚為風潮，小米台灣今（12）日宣布將於7月14日起至19日止，舉辦「米式生活節」，除了推出新品「小米路由器4C」，更宣布小米手環6將於7月14日起現貨開賣，同時精選多款熱門智慧家庭裝置與智慧型手機限量下殺，最高現省$2200元，滿額贈、領取現金券、加購價等米粉最熟悉的優惠一樣都沒少，讓你入手實用的智慧家庭裝置，輕鬆迎接後疫時代來臨。

小米台灣在「米式生活節」開賣「小米路由器4C」。（小米提供／黃慧雯台北傳真）

米式生活的重要指標之一即是萬物皆連網，其中智慧家電的中樞即是路由器，因此小米台灣宣布推出「小米路由器4C」，提供更快、更廣、更穩定的訊號，更擁有智慧防入侵等實用功能，做家中智慧家電最可靠的樞紐。小米路由器4C配備四支全向性高增益天線，訊號增益可達5dBi，有效強化訊號增益效果，進而提升傳輸性能，在各種複雜的使用環境中都能游刃有餘，達到訊號強、覆蓋廣與傳輸快的高性能。同時，小米路由器4C擁有64MB大記憶體，讓數據傳輸更為穩定，確保更多功能運行的流暢度，最多可連接64台設備，更支援802.11n協議，最高速率可達300Mbps，以穩定與快速的連接，成為家中多款智慧設備的最強後盾。

小米路由器4C除了為智慧家電提供連線，本身也具備智慧管理，提供智慧限速功能，讓你在玩遊戲、看影片或瀏覽網頁時，可依據不同APP選擇路由器的訊號配置，讓使用體驗更流暢；還可以指定單台設備擁有寬頻網路的優先權，獲得更佳的上網體驗。另外，小米路由器4C擁有智慧防入侵，在新裝置接入網路時發出提醒，或遇到高風險設備連接時，可根據安全等級阻止該設備連網或跳出加入黑名單的提醒。更可透過小米WiFi APP，隨時管理家中網路，即使出門在外也可以隨時查看家中網路狀態。

小米路由器4C機身採用簡潔的幾何外觀設計，特別選用白色磨砂塑料外殼，質感更高雅的同時灰塵與髒污也不易留在表面，簡約的純白外觀無論置於家中哪個角落都十分自然，能輕易與各式家居風格融為一體。小米路由器4C售價為新台幣$465元，將於7月14日起在小米商城mi.com、小米實體門市、PChome24h 購物小米旗艦館、蝦皮商城小米官方旗艦店、遠傳friDay購物、法雅客網路商店與燦坤3C（門市與燦坤線上購物）陸續開賣。

小米台灣在「米式生活節」期間，小米手環6將於7月14日起現貨開賣。（小米提供／黃慧雯台北傳真）

小米手環6擁有1.56吋AMOLED 大螢幕，相較於小米手環5顯示面積提升50%，讓用戶可清楚閱讀任何簡訊、來電與通知提醒，新增支援血氧飽和度追蹤（小米手環6不屬於醫療器材，不得用於醫療用途。）、24小時心律監測、睡眠監測等功能，即時為用戶把關健康數據；小米手環6內建高達30種運動模式，化身手腕上的健康教練，即時為用戶檢測運動成效，疫情在家也能做好健康管理；同時，提供高達60多種個性錶盤及多色專屬錶帶，兼顧實用及美觀，為用戶的穿搭更加分！

小米手環6售價為$1095元，隨盒標配石墨黑腕帶，另可以$95元加購象牙白、玫瑰紫、石墨黑、天空藍、熱力橙、向日黃、青松綠及藕荷粉等8色腕帶，將於7月14日上午10點起於小米商城mi.com、小米實體門市、PChome 24h購物小米旗艦館、蝦皮商城小米官方旗艦店、senaonline神腦生活、遠傳friDay購物、法雅客網路商店、遠傳電信、全國電子（實體門市與全國Digital City線上購物）與燦坤3C（實體門市與燦坤3C線上購物）現貨開賣。另外，於7月15日起於小米台灣Instagram官方帳號熱鬧舉辦「小米手環6 IG開箱大使」活動，於Instagram分享開箱心得，將有機會獲得小米手環6一支。

為因應極簡生活的風潮，小米台灣特別選擇多款設計簡約、功能強大的智慧家庭裝置，推出「米式生活節」活動，於7月14日起至7月19日期間，多項小米或米家智慧家電與裝置限時下殺，讓智慧家電開啟你的米式生活簡約風格。包含：小米智慧顯示器 P1 55型優惠價$17499元，再享滿額贈米家智慧空氣循環扇；米家掃拖機器人優惠價$7995元，領卷再折$400元，再享滿額贈小米手環 5或小米藍牙耳機 Earbuds 遊戲版；購買米家無線吸塵器 G10優惠價$6695元，領卷再折$400元，再享滿額贈小米手環 5或小米藍牙耳機 Earbuds 遊戲版；購買小米空氣淨化器 3優惠價$3995元，領卷再折$200元，再享滿額贈小米體重計 2或米家16合1棘輪螺絲起子；購買米家直流變頻電風扇 1X優惠價$1695元，領卷再折$100元。（以上贈品數量有限，送完為止）

另外，於7月14日起至7月19日「米式生活節」活動期間，多款小米手機，也同步祭出優惠。購買小米11領券最高折$1000元，優惠價$20999元，領卷再折$200元，還可獲贈米家無線吸塵器 mini；購買小米10T系列手機直降$2000元，小米10T Pro優惠價$13999元、小米10T優惠價$11999元、小米10T Lite優惠價$7999元，領卷再折$200元。購買Redmi Note 9T（4GB+128GB）優惠價$6699元，，領卷再折$200元。Redmi 9T最高直降$500元，6GB+128GB優惠價$4999元，4GB+64GB優惠價$4399元。

「米式生活節」除了於小米商城mi.com與小米實體門市中舉辦以外，同步聯合PChome 24h購物小米旗艦館、蝦皮商城小米官方旗艦店、遠傳friDay購物、全國電子與燦坤3C等各大通路齊享優惠，惟各通路優惠活動品項與贈禮不盡相同，詳情請洽各通路。

為讓更多消費者了解「米式生活」能帶來的簡約與便利，小米台灣特別攜手PChome 24h購物、蝦皮商城、全國電子與燦坤3C等四大合作通路，於7月14日晚上8點在小米官網mi.com、小米台灣官方Facebook粉絲頁、小米之家官方Facebook粉絲頁、PChome 24h購物官方Facebook粉絲頁、蝦皮商城、全國電子官方Facebook粉絲頁與燦坤3C官方Facebook粉絲頁等多平台聯合播出「米式生活節」線上直播，邀請高人氣百萬YouTuber – 見習網美小吳一起聊聊斷捨離後的新想法，以及從哪些面向體會到「米式生活」帶來智慧簡約的新生活情境。

「米式生活節」線上直播期間，將於小米商城mi.com上撒出總價值超過百萬的現金券、不定期即興線上抽獎、多款手機限時秒殺，以及精選熱門米家智慧家電祭出直播限定的XL級好康贈禮，於直播開播（7/14 20:00）起至7月15日止，指定購買米家智慧家電，除享「米式生活節」活動優惠價、領券再折與滿額贈以外，再多享直播限定好禮，XL級直降+禮包多重送，讓你超輕鬆展開米式生活。

小米商城mi.com「米式生活節」直播限定：7月14日20時起至7月15日23:59分止，購買米家無線吸塵器 G10直降+領券最高可折$1200元，優惠價最低$6295元，可享滿額贈小米手環 5或小米藍牙耳機 Earbuds 遊戲版，及直播限定好禮 – 米家電動起子機；購買小米空氣淨化器 3直降+領券最高可折$700元，優惠價最低$3795元，可享滿額贈小米體重計 2 或米家16合1棘輪螺絲起子，及直播限定好禮 – 米家體重計 2；購買米家直流變頻電風扇 1X直降+領券最高可折$350元，優惠價最低$1595元，再享直播限定好禮 – 小米延長線；購買米家手持吸塵器mini直降可折$150元，優惠價$945元，再享直播限定好禮 – 小米 20W 快速充電器 Type-C版。