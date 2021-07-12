微解封在即，民眾黨立委張其祿今（12）日邀請高雄凱旋青年夜市主委劉坤松、蚵仔寮攤集場總幹事鄧月珠舉辦線上記者會，針對微解封事前準備及防疫期間生計影響等狀況表達看法。兩人不約而同提到，期待客人上門消費，但一方面憂心被放大解讀為防疫破口，反而被汙名化。

「開了不見得有生意，不開又沒有收入！」劉坤松表示，凱旋青年夜市從5月16日到現在自主休業2個月，預計7月17日重新復業，開不開門營業攤商心情很兩難，但針對微解封後的營業，夜市絕對會遵守防疫相關規定，做好人流管制，也呼籲民眾配合遵守，另希望經濟部協助加強一個月兩次消毒作業。

劉坤松感慨說，有心人士刻意針對夜市攤商，甚至偷偷錄影把小缺點放大，但夜市屬於戶外空間，相較百貨公司、賣場等密閉空間，還要來得安全，希望外界不要再將矛頭指向夜市、攤集場是防疫破口，「我們會努力把防疫做到最好」。

鄧月珠指出，蚵仔寮攤集場是屬於道路上的攤販，大家都配合政府防疫做得很好，問題是常有媒體斷章取義，大做文章批評「微解封人都出來了」，但事實上攤商有做人流管制，「多少人進去，就放多少人出去」。另外也有不少攤販反映，希望能納入優先施打疫苗對象。

張其祿提到，「微解封」由中央訂出原則規範，地方政府仍可進行細節調整，讓外界批評反而亂象更多，像餐飲業本來可以內用，但地方政府承受不住防疫破口責任只好「逆時中」，形成微解封好像跟「未解封」一樣，更使中央政府逐步恢復經濟活動的規畫無法執行。

張其祿也認為，有些地方按照防疫指引做得很好，希望不要讓做好的地方反而被汙名化，如果有心人刻意去拍缺失，難免會找到有沒遵守規矩的，但這不代表是總體現象。

張其祿表示，中央應將微解封的方向更加說明，或者提供地方政府願意採納微解封等協助措施．如協助夜市及商圈全面消毒，攤商施打疫苗等，或者在解封不到條件前，讓攤商進行數位產業轉型或生活津貼扶助，為防疫及經濟活動恢復做好準備。