花蓮東大門夜市明將重新開放，有些攤商一早就前往整理準備。（羅亦晽攝）

花蓮縣環保局今天一早亦派員加強清消東大門夜市。（花蓮縣環保局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮東大門夜市明將重新開放，不少攤商這幾天陸續做準備，除整理塵封近2個月的攤位外，也購足防疫物資，保護自己也保護客人，另外，環保局今天一早亦派員加強清消，盼能使消費者安心逛街、攤商安全賺錢，把握疫情下難得的一線曙光。

中央流行疫情指揮中心上周宣布微解封相關措施，花蓮縣政府經多方考量，決定明天0時恢復東大門夜市非遊戲類店家營業，飲食、熟食攤須加裝遮罩或隔板，禁止內用、邊走邊吃及試吃，一律僅提供外帶與外送服務。夜市僅開放中山路、重慶路及自由街各1個出入口，進行人流總量管制，營業時間內園區容留最大總人數為2500人，夜市出入人員，含送貨人員等，必須實施實聯制。

夜市攤商配合政策，已暫停營業近2個月，原住民一條街主委吳國民說，大家損失很大，恐無法估計，明重新開放，對不少攤商來說，是疫情下的一線曙光，雖然無法確定屆時是否會有人潮，不過出來擺攤有賣就有收入，至少能減少一些經濟壓力，不過每個攤商皆會做好縣府要求的防疫工作，遊客吃得安心，自己賺的安全，相信東大門夜市不會因此成為破口。

由於夜市暫關閉時適逢端午連假及暑假，福町夜市主委黃家明粗估自己販售飲料的攤位損失至少逾50萬，如今夜市明將開啟，他仍以平常心看待，「畢竟還是有些區域疫情尚未控制，不敢奢望有太多遊客前往，只是希望開放期間能度過三餐，生活過得去再說」。

黃家明說，上周已有攤商前往攤位進行大掃除，明下午將陸續進場備料，而大家備齊面罩、雙層口罩、手套、酒精等防疫配備外，並會在攤位上再設置一組專屬於自己攤位的實聯制條碼，讓遊客們進行雙實聯制，以保護自己的家園。