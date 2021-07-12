新冠肺炎持續在全球延燒，連過去1年多屢屢守住防線的台灣，日前也終究爆出了本土疫情，雖如今本土確診數又壓了下來，但仍不時爆出感染熱區，也因此三級警戒三度延長，演藝圈也多少受到影響，資深藝人恬娃(范月娟)原先還開心透露早一步轉換跑道有新職場，不料爆出才做3個月就被裁員，讓她崩潰。

資深藝人恬娃話題不斷，70歲的她早前曝光有新戀情，接連兩任男友都比她年紀小很多，但身強體壯，讓她很滿意，不料都是分手收場，還發現自己似乎被最近這任男友當搖錢樹，她因此傷心斬斷戀情，剛好有新工作找上門，轉職成了電台主持人兼賣保健食品、保養品，希望藉著努力賺錢，能早日走出情傷。

恬娃相當投入在這個新工作上，也感念疫情期間自己還能保有工作，她多次po文表示當電台主持人要跟上時代，因此主動買新電腦並學習，「不然一定會被淘汰掉」，沒想到如此積極努力，卻被老闆炒魷魚。

據《自由時報》報導，恬娃原本自認賣藥業績算不錯，不料老闆卻嫌她沒做到應有的數字，因此將才工作3個月的她裁員，本月10日已離開工作崗位，恬娃非常崩潰，直言：「覺得走了也沒差，這幾天真的很難過，我沒牽掛了」。

恬娃表示一直很努力要把節目做起來，沒想到老闆不願再多等，她透露這份工作月薪3萬，但因是約聘，所以沒給她資遣費，而她也很想趕快接種疫苗，已請妹妹幫忙處理，但還在等消息，如今還沒打到疫苗還丟了熱愛的工作，雙重打擊，恬娃心情低落，覺得「若安息了也好，我的乾媽阿匹婆、文英阿姨等人都會照顧我，比活著快樂！」，強調就算生命當即畫上句點也無妨。

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