網友「警專姐」整理出民進黨疫情以來爭議言行，並上傳到Dcard，但文章卻遭檢舉下架，連發文帳號都遭停權，引發社會熱議。對於Dcard指出刪文是因「當事人申訴」，對此，台北市議員羅智強點名6人，讓大家猜猜看誰是所謂的「當事人」。

羅智強今（12）日在臉書PO出「被Dcard沒收的圖」，並批民進黨治國的天字第一步，「查你水表封你囗」。至於Dcard說刪文是因為「當事人申訴」，羅智強則點名總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中、基隆市長林右昌、民進黨發言人顏若芳、衛福部次長石崇良，請大家猜猜看，這些人裡面，誰是Dcard所說的「提起申訴的當事人」呢？

羅智強將遭刪文章再次PO出。（圖／摘自羅智強臉書）

對於被點名的6人，資深媒體人趙少康昨日也在臉書表示，這些都是可受公評的公眾人物，因此相關說法只證明，「蔡政府再度將髒手伸入社群媒體」，並批「噁心的大人」完整示範了如何利用權力，打壓年輕人或學生的自由思考；而如今的「民主進步黨」，正在快速摧毀前人的努力與民主最重要的開放多元，把台灣帶往回頭路走。

國民黨與國民黨團也透過臉書聲援，質疑文章有人不喜歡就要被刪除？蔡英文總統是在當「總統」？還是當「皇帝」？