健康蔬果箱集結台中各區當季時令蔬果等12項農產品。（台中市農業局提供／陳淑娥台中傳真）

健康蔬果箱集結台中各區當季時令蔬果等12項農產品。（台中市農業局提供／陳淑娥台中傳真）

疫情期間關懷弱勢不間斷！台中市府與中華民國佛教慈濟慈善事業基金會、台灣大車隊、台中各區農會及農民共同關懷台中弱勢學生健康，於暑假7、8月配送「安心生活箱」、「健康蔬果箱」及10公斤白米1包予弱勢學生家庭，12日由農業局長蔡精強等出席配送儀式，希望弱勢學生暑假期間吃得健康、營養。

農業局表示，暑假到來，慈濟與農業局、教育局、社會局等單位合作，捐贈每戶低收入戶學生家庭「安心生活箱」、「健康蔬果箱」二箱物資，總經費高達4578萬元，感謝慈濟基金會與市府一起守護學童健康，並支持在地農民，形塑互利共好循環。

農業局指出，安心生活箱內有慈濟基金會提供的罐頭、麵條等物資，健康蔬果箱則由台中市豐原區農會統籌，與台中市果菜運銷公司及台中市肉品市場公司合作，集結各區當季時令蔬果。

包含東勢梨子、豐原馬鈴薯、太平麻竹筍、后里苦瓜、南瓜、胡蘿蔔及新社鮮菇等12項農產品，並在該農會朴子辦公處集貨包裝，讓學生在暑假期間吃得營養又健康。

今日由農業局長蔡精強、教育局副局長方炳坤、社會局副局長陳坤皇出席配送儀式，希望弱勢學生暑假期間吃得健康、營養。