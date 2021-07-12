自稱竹聯幫神武堂風麒會大哥的陳姓男子，不滿友人疑遭劈腿後想不開輕生，竟在友人出殯當天，指揮幫眾強押友人的前女友輪流剃髮「洗門風」，再押她到火葬場，用球棒打屁股教訓，台北地檢署12日依強制、恐嚇等罪起訴陳男及幫眾共5人。

檢警調查，陳男是北市饒河街夜市攤商，2019年10月，陳男友人疑因感情因素輕生，陳懷疑是友人的前女友劈腿所致，遂在友人出殯當天，公然在殯儀館外與幫眾輪流拿剃刀，分別剃下一撮她的頭髮，把她頭髮剃的像被狗啃過的。

之後陳男等人再強押被害人到火葬場，每人以球棒輪流打她屁股5下，打得她遍體麟傷後才讓她離開，被害人回家後，家人看見她的頭髮全剃光，家人要帶她去報案，但她推稱是她自己想剪頭髮，不願提告。

檢方認為，陳男等人強逼被害人剃髮洗門風，涉嫌強制、恐嚇等罪，另陳男還涉及去年1月，在玉門街當街砍人案件，今一併起訴陳男5人，聲請簡易判決處刑，本案另有多位少男涉案，另移送少年法庭審理。

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