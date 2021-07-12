上海復星宣布向台積電與鴻海永齡基金會出售1000萬劑BNT疫苗，價格約每劑30到35美元之間，外界質疑，這與最早東洋談到的價格相近，但與港商雅各臣與信東準備引進的每劑45美元有落差。對此，國民黨團總召費鴻泰今表示，行政院長蘇貞昌應該公布當初到底跟東洋還有雅各臣、信東是怎麼談的？

費鴻泰表示，去年10月，東洋談到的價格大概是落在31塊美金左右，跟現在台積電、永齡基金會談到的價格差不多，甚至當時東洋提出的是31、32塊錢美金，包含冷鏈，當時之所以破功，就是香港雅各臣，信東，還有個神秘的「吳委員」，打算用45塊美金跟衛福部報價，還不含冷鏈處理費。

費鴻泰說，過去衛福部長陳時中一直講有外力介入，但這次鴻海創辦人郭台銘講很清楚，這次北京沒有任何指導或干涉；如果當時東洋董事長林全買到3000萬劑，相信這波疫情不會冤死那麼多人。

費鴻泰質疑，無論是東洋還是台積電跟永齡基金會，採取的都是同樣模式，只是其中的角色換了，把林全換成郭台銘、劉德音。因此他認為蘇貞昌應該說明，到底「吳委員」是誰？陳時中也應公布一下，當初怎麼跟東洋，怎麼跟信東、雅各臣，還有「吳委員」談的？