經濟成長預期降，市場波動再增加，富達表示，對於固定收益產品，目前相對看多高收益債，至於投資債的部分，因已到「昂貴」的階段，未來利差收斂幅度則較有限。

因擔心經濟復甦觸頂，市場波動增加，資金湧向債市，美國公債殖利率走低至1.3％，英國與德國的公債收益率也來到數月新低。富達表示，美國聯準會公布會議紀錄，大多數官員認為未達實質進展的減碼購債標準，僅少數官員認為應提前行動，市場看法轉趨樂觀。而公債殖利率的下跌除了反映經濟成長預期下降的市場看法之外，也對所謂的再通膨交易構成威脅，顯示通膨可能是過度性而非長期改變。另因股市估值走高、明年美國可能減弱政策刺激與變種病毒威脅等，都是使近期市場波動增加，建議投資人的投資策略應適時調整，因應風險漸高的金融環境。

對於固定收益市場展望，富達表示，在6月FOMC會議上的利率點陣圖上修，以目前中值顯示，Fed將會在2023年升息兩碼。相對於聯準會，歐洲央行則相對鴿派，預計歐洲央行將在2022年3月之前維持PEPP緊急購債計畫。隨著PEPP於2022年結束，歐洲央行將重新轉為以APP購債計畫為主，至少持續一年。

對於固定收益產品，富達說，從6月以來最新一輪的利差收歛以來，已將投資等級債券價格推高，已到「昂貴」的階段，未來利差收斂的幅度有限。

富達認為，隨著經濟重新開放，高收益債信用質量繼續改善，獲利復甦也提升美國收益債的投資價值，美國聯準會立場出現轉變後，美國高收益債是受惠者，同時也是尋求降低波動同時又維持看好美國的資金首選。