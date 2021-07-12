中國人民銀行9日宣布全面降準，帶動A股上揚；上證指數12日早盤升近1％，創業板更漲近4％。

上證指數開高走高，早盤收報3556點，升32點或0.93％，早盤最多升40點或1.16％，高見3565點，成交人民幣（下同）3645.31億元。

深指早盤最多升373點或2.51％，高見15217點，早盤收盤報15198點，漲354點或2.39％，成交4863.38億元。

滬深300指數收報5149點，升79點或1.58％；創業板指數收報3543點，漲134點或3.95％。

各類股幾乎全線上揚，有色金屬、化工股漲逾3％；房地產、金融、鋼鐵、電力、石油、水泥、煤炭股走穩。

人行9日宣布，為支援實體經濟發展，促進綜合融資成本穩中有降，將下調金融機構存款準備金率0.5個百分點，本月15日生效，這是自2020年1月以來大陸首次全面降準，將釋放長期資金約1兆元。