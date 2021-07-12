大陸紡織成衣業景氣復甦，工業用縫紉機零件大廠強信-KY6月來自成衣及工業縫紉機廠訂單持續增溫，缺工及缺料問題也獲得解決，6月合併營收1.53億元，改寫同期次高；上半年合併營收近7.65億元，創同期第三高。強信看好第三季營運再攀升，下半年營運優於上半年。

強信今(12)日公佈自結6月合併營收1.53億元，年成長89.12％，不單創近5個月以來新高，也是同期次高，上半年合併營收回升近7.65億元，年增幅43.94％。強信表示，6月營收成長主因是工業用縫紉機廠零配件訂單、成衣紡織廠所需耗材及自動裝置需求暢旺，強信原本缺工與缺料問題都已解決，在訂單動能持續走強下，第三季營運表現可望再攀高。

強信表示，農曆年後，中國大陸工廠普遍缺工而影響出貨，隨著缺工及缺料逐漸獲得解決，強信5、6月連續2個月合併營收都回升至1.5億元以上。從訂單能見度來看，第三季維持第二季水準可期，第四季原本是傳統旺季，雖受疫情干擾，可能對產業正常周期造成影響，但從歐美國家解封後，引發的報復性消費需求來看，強信今年逐季成長目標不變，下半年營運表現將明顯優於上半年。強信指出，印度及東南亞地區新冠肺炎疫情雖然嚴峻，中國大陸成衣紡織廠接單暢旺，帶動刀具、針件組等零配件需求提高。再方面，東南亞成衣業者受限當地疫情致招工不易，為提升產能，大幅增加自動裝置採購量。

強信指稱，整體來看，自動裝置出貨成長表現高於刀具及針件組等零配件，自動裝置屬於高附加價值產品，占整體營收比重拉高，有助獲利的提升。目前強信自動裝置產品種類，涵蓋自動剪線、切帶裝置與微電腦輔助系統等，第二季起，出貨表現呈現逐月雙位數成長趨勢，傳統成衣紡織產線需要仰賴大量人力等多個生產流程，透過強信的自動裝置可降低人力、簡化生產工序，同時達到提高單位時間生產量的效益。

強信指出，強信結合多樣自動裝置開發而成的大型縫紉紡織自動化周邊設備，是更高附加價值產品，將是強信未來的努力方向，5月起，有出貨實績，對營收明顯貢獻將落在第三季。

強信表示，成衣紡織廠降低直接生產人力剛性需求不變下，未來自動裝置，甚至大型縫紉紡織自動化周邊設備的出貨表現勢必持續增加，刀具、針件組等零配件在成衣紡織廠保持高稼動率，並有明確擴廠規劃下，維持穩健成長趨勢無虞；強信對下半年營運表現看法樂觀審慎，第三季營運表現，可望再攀高，逐季成長目標不變，下半年營運表現將明顯優於上半年。