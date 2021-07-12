前民進黨立委沈富雄。(圖/中時資料照)

中央日前宣布13日起微解封，最吸引民眾的一項就是有條件開放餐飲業內用，但多個縣市在民意壓力下紛紛「逆時中」。前立委沈富雄今(12日)在臉書直言，「陳時中當上指揮官後，這2天最窩囊，他最堅持的三個『中央、地方一致』一夕破功」，首先是六都一致「反時中」，後來其他縣市跟進，等於本島通通「反時中」，至於為何大家反對餐廳內用？「當然是怕疫情反彈，簡言之，『怕死』」。

沈富雄指出，難道地方首長都是天生流行病學專家？他們擔心梅花座、間隔板實施後會帶來嚴重的疫情反彈？「非也！我在5/25的臉書貼文《民粹指導官僚，官僚在意聲量》一文中指出：『中、高、南、基等市的確診案例都寥寥可數，但他們對三級警戒延長，禁止室內用餐...都搶著表態開第一槍...。』但是現在也是這些地方官首先拒絕遵行餐廳內用，為何會如此呢?他們只是被民意牽著鼻子走，在『三級延長，適度鬆綁』宣佈後的第一次民調，在所有微解封的項目中，人民反對高居第一名的即是餐廳內用，達55%，民之所不欲，我豈敢不放在心？」

那為何許多人都反對餐廳內用？沈富雄認為，當然是怕疫情反彈，簡言之，「怕死」，螻蟻尚且貪生，世人無不怕死，但台灣人多怕一點點，生死立判，沒有模糊空間，這多一點點的怕死，經群眾心理學的放大，則後果不堪設想矣。

另外，沈富雄指出，就三級解除的兩個要件，也就是不明感染源小於10例、社區感染每週小於3起，陳時中如果語帶興奮，明確地宣布三級警戒於7月12日後不再延長，他敢保證全國沒有一個縣市長，沒有一家餐廳會「逆時中」；沈進一步說，「但陳時中表達的內容卻是，疫情在達標邊緣，社區感染大概有3起，我們應該還要謹慎」，語氣中充滿戒慎恐懼，台灣人「Got the message」，那多一點點的怕死就怕定了，立馬席捲全國，蔚為定音。

然而關於中央、地方不同調一事，行政院長蘇貞昌昨(11日)曾表示，大家一起防疫做出好成績，現在漸漸穩定，指揮中心根據各方評估繼續延長三級警戒，但是適度鬆綁，怎麼樣鬆綁依各地情形授權地方可以來斟酌，這個就像放颱風假一樣，每地方有不同情況不同，各地方政府就不同地區、時段訂出規範，中央訂規範，地方嚴守。