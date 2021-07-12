從警36年的嘉義市警察局55歲吳姓小隊長，6月19日接種AZ疫苗後，出現發燒、腳麻等症狀，本月8日身體極度不舒服，就醫發現有多發性血栓，轉送台中榮總醫院開刀2次，取出約5公分血栓，目前仍在加護病房觀察，親友沉痛籲請政府重視注射疫苗的不良反應事件。

吳小隊長的親友說明，吳小隊長沒有糖尿病、無慢性疾病，血糖有時偏高，有長期慢跑習慣，6月19日接種疫苗後，陸續出現發燒、腳麻症狀，他也曾到醫院看診、服藥，但服藥後症狀仍未改善。

到了本月8日，吳小隊長身體非常不舒服，緊急送醫經心臟外科醫師診斷，其下半身包括腹主動脈、右腎動脈、左股和右股動脈有多發性血栓，動手術急救後再轉送台中榮民總醫院，10日又發生血栓，再次動手術約7小時取出多條血栓，其中1條血栓長達約5公分，血管完全被塞住。

吳的親友說，吳姓小隊長至今仍在加護病房觀察，情況危急，他們認為應與注射AZ疫苗後的不良反應有關。

吳的友人表示，吳小隊長是和同事一起接種AZ疫苗，大部分同事會發燒、不適，但吳出現嚴重血栓，接種疫苗以來各地發生不良反應案例，但政府及有關單位低調應對，希望疫苗不良反應能獲得更多重視，也提醒大家接種疫苗要慎重。

嘉義市警察局表示，本月8日將吳員疑似與接種AZ疫苗後不良反應有關的情形，通報內政部警政署彙辦，並持續關心吳員治療狀況，也透過衛生局促請台中榮民總院全力醫救。