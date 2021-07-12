中職12日公布復賽賽程，13日復賽首戰兩地開打，分別為斗六球場味全龍與富邦悍將、台南球場樂天桃猿與統一獅，但聯盟僅公布首周賽程，對此中職表示，第2周賽程還有部分場地公文尚未確定，待確認後再行公布。

在全台政府與國人團結防疫之下，中職終於迎來復賽曙光，上周中央疫情指揮中心已通知同意中職復賽，聯盟也同步發函各地方政府，並於1周前先提供預排的賽程給各球團，一同為比賽做好萬全準備。

各地方政府於今（12）日正式同意中職復賽，自明（13）日起，首週賽程將在斗六球場、台南球場及桃園球場正式登場。

中職復賽首週賽程（7月13日至18日）

7/13（二）18:35 味全龍vs.富邦悍將（斗六）、樂天桃猿vs.統一獅（台南）

7/14（三）18:35 味全龍vs.富邦悍將（斗六）

7/15（四）18:35 樂天桃猿vs.富邦悍將（斗六）、中信兄弟vs.統一獅（台南）

7/16（五）18:35 中信兄弟vs.統一獅（台南）、味全龍vs.樂天桃猿（桃園）

7/17（六）17:05 中信兄弟vs.富邦悍將（斗六）、味全龍vs.樂天桃猿（桃園）

7/18（日）17:05 統一獅vs.富邦悍將（斗六）、味全龍vs.樂天桃猿（桃園）