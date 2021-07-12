投資人重新燃起對全球經濟迅速復甦的憧憬，由周期股領軍，周一日本股市大漲逾2%。產業領頭羊安川電機（Yaskawa Electric）調升全年獲利預測，其股價勁揚亦為市場帶來提振。

周一晨收，日經225指數飆漲逾640點或2.29%，收在28580.78點。

東證一部指數大漲2.13%，為1953.02點，33大類股僅航空股走跌。

此前該兩大指數已經連跌3天，上周五更觸及近8周新低。

上周五美股的強勁表現為東京股市帶來提振。由金融股和其他聚焦於經濟情勢的類股帶動，上周五美股三大指數大漲，同步再創歷史收盤高點。

大和證券資深策略師Kentaro Hayashi表示，在對經濟情勢敏感的價值股帶動下，上周五華爾街股市走高，這給日股帶來助益，日本市場有許多與全球經濟動向相關的價值股。他並表示，安川電機強勁的獲利表現和上修獲利展望，亦給市場帶來驚喜。

被視為日本製造商獲利領先指標的機器人公司安川電機晨收漲近6%，稍早前一度飆升7.57%。該公司將全年營業利益目標調升29%。

其同業發那科早盤收漲6.60%。

日本5月核心機械訂單連續第三個月實現增長，工業機械、家用儀器設備和鋼鐵類股亦成為領漲族群。