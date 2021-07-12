散熱模組零件供應商—安力-KY(5223)股東會通過每股配息3.4元，依7月9日收盤價格58.6元計算，現金殖息率高達約5.8%，展望下半年，安力-KY表示，由於半導體缺料問題未解，下半年營收及獲利須視缺料問題是否改善而定。

安力-KY今天舉行股東會，安力-KY深耕散熱風扇零組件領域，為同業中少數可同時承作沖壓及壓鑄製程的廠商，終端客戶產品以NB為主，不過公司近幾年逐步將產品線拓展至車用、5G基站及遊戲機等領域，目前新產品布局已開始收割，其中又以遊戲機的貢獻最為明顯，安力-KY為3家遊戲機廠散熱鰭片供應商，去年家用遊戲機佔整體營收已達9%。

受惠於遠距生活及非NB產品佈局發酵，安力-KY 109年合併營收為20.75億元，年成長40.87%，創下歷年新高，營業毛利為7.07億元，年成長56.76%，合併毛利率為34.08%，年增3.46個百分點，稅後盈餘為2.83億元，年成長83.77%，每股盈餘為6.56元；今天股東會通過每股配發現金股息約為3.4元。依7月9日收盤價格58.6元計算，現金殖利率高達約5.8%。

安力-KY第1季稅後盈餘為7353萬元，每股盈餘為1.69元，累計前6月合併營收達10.4億元，較去年同期成長28%；其中電腦零組件產品增加約9200萬元，以及消費性電子零組件(包含遊戲機及其他消費電子)增加約1億2000萬元。

展望下半年，安力-KY表示，今年下半年晶片持續缺貨，目前電腦零組件出貨狀況仍受限於半導體短料影響，下半年營收及獲利視缺料情況是否改善而定。