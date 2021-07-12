大陸工信部就網路安全產業高質量發展3年行動計劃公開徵求意見，以提升網路安全產業綜合實力，目標到2023年網路安全技術創新能力明顯提高，產業規模超過人民幣（下同）2500億元，年複合增長率超過15％。電訊等重點行業網路安全投入佔訊息化投入比例達10％。

工信部提出，成立網路安全產業高質量發展專家諮詢委員會，對重大問題和政策實施情況提出諮詢建議。推動關鍵行業基礎設施強化網路安全建設，涉及能源、金融、交通、水利、?生醫療、教育等行業領域，提升重要系統、關鍵節點及數據的安全防護能力。

此外，推動電訊和互聯網行業網路安全能力升級，指導電訊、互聯網等重點行業企業加大網路安全投入。關鍵行業基礎設施網路安全防護水平不斷提高，加快新興融合領域安全應用，鼓勵整車企業提升汽車、網路關鍵設備及雲平台的安全防護與檢測能力。引導資本精準支持企業發展，鼓勵基礎較強的網路安全企業上市。