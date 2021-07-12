大業國中一年級新生方姓雙胞胎，由家長陪同到校領取福袋。（嘉義市大業國中提供）

全台持續三級警戒防疫，嘉義市大業國中迎接國一新鮮人，特別贈送「新生大業福袋」，有國中銜接教材、英語單字1200題本、健康小物、跳繩、泳帽、數資班考試等重要期程文件，老師在校門口送出，家長及新生「得來速」，免下車。

大業國中表示，以往國中小7月會辦理暑假育樂營、英語營、國中輔導課及新生入校等活動，今年因應防疫，延至8月視疫情發展滾動式調整，為協助國中新生在家銜接國中生活，解決許多家長無法安排陪伴國中新生的困擾，大業國中推出「新生福袋」，讓新生有入學儀式感。

教務主任李淑旗說，福袋裡有各領域老師設計的銜接教材及英語單字本，讓孩子可以先了解國中課程內容，還有2樣潔牙用品的健康小物，也有跳繩組及跳繩積點卡，鼓勵新生在家運動健身好防疫。

此外，大業國中是嘉義市唯一有泳池的國中，趁著疫情期間，斥資800萬元整修泳池，打造五星級游泳池，發展游泳的特色教育，特別送給新生每人1頂泳帽。

大業國中校友會理事長董校君及常務副理事熊千綺獲知學校贈送新生福袋，非常支持，發動校友會加碼，在新生始業輔導贈送防疫用品，讓福袋內容增加了健康元素，領到福袋的新生及家長倍感驚喜及窩心，感受到學校用心辦學。

大業國中表示，學校規畫與國立嘉義大學教授群合作，翻轉教室風景、研發創新課程，以「自主、跨域、遠航」為願景的雙語教學，銜接國際教育，促進教育品質升級更精進。