上海復星醫藥與BNT公司昨晚宣布，復星醫藥子公司復星實業分別與台積電、鴻海和永齡基金會及裕利醫藥正式簽訂銷售協議，將銷售共計1000萬劑mRNA新冠疫苗，對此，資深媒體人陳文茜感性表示，感謝永齡基金會、慈濟和台積電，在台灣最痛苦的時候伸出援手。

陳文茜今（12日）在臉書發文表示，看到上海復星公告，台積電和永齡買到BNT了，而且今年第四季會開始陸續到貨。自己除感恩敬佩之外，心情的複雜，難以形容。陳文茜稱，永齡基金會和台積電，既全力以赴又如此低調，協調BNT的慈濟基金會也是忍住所有的心念，只定一心：「救命最重要，他們的為善不欲人知，在過去這令人沮喪傷心的兩個月，島嶼終於有了天光」。

陳文茜提醒人民，當BNT陸續進入台灣時，請永遠記得，那是三大慈悲機構，尤其慈濟及永齡基金會，包括台積電，用了多少心血，吞下多少委屈，各付出近六十億，挽救台灣人民生命的心意，「請記得他們想救的是全體台灣，不只是部分人士，請牢牢記得他們的無私，他們的奉獻」。

對於台灣未來疫苗施打情形，陳文茜認為，台灣政府共採購1970萬，加上美日捐贈約530萬，加上三大慈善機構1500萬：共4000萬疫苗，台灣明年幾乎每個人都可以有第二劑的機會：防疫力還在，而且降低副作用。

陳文茜直言， AZ一針免疫力可持續46週，而BNT及Moderna為 24個禮拜，第一劑防護力即可達到70-82%，並且降低病毒傳染給別人約70%。只有全台十二歲以上人口至少打一針，台灣才能群體免疫。第二劑，先留給醫護、脆弱化療免疫低下的病患：以及免疫低下的八十歲老人。