三級警戒延長至 7 月 26 日，全台仍處齊心抗疫不可鬆懈的階段！你想要心情「微解封」嗎？即時外送平台 foodpanda 與 KKBOX 攜手推出療癒歌單，用美食與音樂為消費者帶來加倍正能量，期盼消費者享受居家生活，跟著專屬歌單一起開心動起來。

居家防疫生活總是一成不變讓許多民眾深感困擾，根據東方線上調查顯示，有八成六的民眾因宅居時間拉長，開始嘗試新活動期待提升幸福感。 foodpanda 觀察訂單數據發現近期甜點、飲品等療癒系餐點訂購量成長逾 3 成。因應近期生活型態上的調整， KKBOX 觀察到，不管是使用 KKBOX 時段、裝置相較以往都有很大的不同。不管是聽音樂或 Podcast ，過去大家使用時段較多集中在通勤、午休、睡前，現在包含「每日使用時段」，以及「周間與周末」的聽歌行為已無明顯差異；且民眾較長時間待在家，使用投放設備來聽歌的比例也大幅上升，顯示大家生活中都很需要音樂與聲音來紓緩情緒。顯示消費者愈來愈懂得寵愛自己，為自己打造療癒的居家時光。而音樂與美食就是零門檻療癒絕配，為了帶給消費者加倍的正能量， foodpanda 、 KKBOX 跨界合作推出療癒歌單，讓消費者打開 app 就能轉換心情，在輕鬆的音樂中享受美食！

foodpanda 資深公共事務經理郭昕宜表示：「 foodpanda 十分重視消費者體驗，這次更將體驗從送餐延伸到餐桌上，音樂與美食都有十足的療癒魔力，期盼這次與 KKBOX 的合作，讓居家防疫不再無聊苦悶，跟著音樂一起動起來，重新感受居家生活的美好！」

常常埋首在工作或育兒中，用餐時腦袋也停不下來嗎？大腦科學家謝伯曾分享音樂對用餐行為有莫大影響，不妨來點輕鬆愉悅的歌曲，轉換心情才能感受食物帶來的幸福感！ foodpanda 與 KKBOX 結合美食與音樂專業，為消費者精選 27 首用餐必聽熱門曲目，不管是自己用餐或是與家人分享美食，都能營造愉快氛圍，隨著音樂的流動與美食的香氣，振奮沉悶的心情！歌單長達 90 分鐘，讓你用餐期間療癒不中斷，集結當紅歌手曲目，如韓國男子音樂團體 BTS 防彈少年團、台灣饒舌歌手 E.SO 瘦子、台灣情歌男歌手 Eric 周興哲、金音獎最佳新人 9m88 、準歌后孫盛希，除此之外， foodpanda 與 KKBOX 更用心藏了小彩蛋，收錄部份以食物為主題的歌曲，打造名副其實的療癒美食歌單，讓消費者提振食慾，為日常三餐找到小確幸！

KKBOX 音樂事業群總經理黃嘉宏表示：「很開心這次與 foodpanda 合作，發揮彼此的專業提供民眾安心在家的更多趣味選擇，像是透過美食及音樂來紓解生活沉悶，這次特別挑選出節奏明快的音樂，相信能透過輕快愉悅的熱門歌曲，希望能為消費者轉換心情，讓音樂陪著你享受美好的用餐時光！」